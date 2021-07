De Amerikaanse webwinkel Amazon heeft vorig jaar wereldwijd meer dan 200 miljoen valse productrecensies verwijderd van zijn websites. Het bedrijf neemt ook steeds vaker juridische stappen tegen bedrijven die valse of ongefundeerde beoordelingen verkopen.

Alleen al in Duitsland startte de internetgigant dertig procedures op sinds 2018, zo maakte Amazon zondag in het Duitse München bekend. De e-commercereus zegt dat het het aantal neprecensies de laatste jaren is toegenomen. Vorig jaar moest het er aanzienlijk meer van zijn platformen schrappen.

Optreden soms moeilijk

Bovendien is het een probleem dat niet alleen voorkomt bij webwinkels, maar bijvoorbeeld ook bij websites om reizen te boeken en hotels. Optreden tegen de verkopers van die valse reviews is soms moeilijk, omdat ze vaak vanuit het buitenland opereren.

Naar eigen zeggen spendeert Amazon wereldwijd 700 miljoen dollar per jaar aan personeel en software om fraude en manipulatie op te sporen en te voorkomen.

Alleen al in Duitsland startte de internetgigant dertig procedures op sinds 2018, zo maakte Amazon zondag in het Duitse München bekend. De e-commercereus zegt dat het het aantal neprecensies de laatste jaren is toegenomen. Vorig jaar moest het er aanzienlijk meer van zijn platformen schrappen.Bovendien is het een probleem dat niet alleen voorkomt bij webwinkels, maar bijvoorbeeld ook bij websites om reizen te boeken en hotels. Optreden tegen de verkopers van die valse reviews is soms moeilijk, omdat ze vaak vanuit het buitenland opereren.Naar eigen zeggen spendeert Amazon wereldwijd 700 miljoen dollar per jaar aan personeel en software om fraude en manipulatie op te sporen en te voorkomen.