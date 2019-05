De Amerikaanse webwinkelgigant Amazon werkt aan een draagbaar toestel dat met de stem wordt geactiveerd en menselijke emotie kan herkennen. Het toestel wordt aan de pols gedragen en wordt omschreven als een gezondheids- en wellnessproduct, zo bericht het financieel nieuwsagentschap Bloomberg, dat interne documenten kon inkijken.

Het gaat om een samenwerking tussen Lab126, dat werkte aan de Amazone-smartphone Fire en de slimme luidspreker Echo, en het softwareteam van de virtuele assistent Alexa. Het toestel, verbonden met een app, zou aan de hand van microfoons in combinatie met software de gemoedstoestand van de drager kunnen bespeuren, enkel en alleen op basis van de stem.

Het is niet duidelijk hoe ver Amazon staat met de ontwikkeling van het toestel, en of het ooit op de markt komt. De technologie zou Amazon op termijn kunnen helpen met het beter afstemmen van advertenties of het aanbevelen van producten. Wellicht zal het ook het debat aansporen over de persoonlijke data die techreuzen verzamelen over hun klanten.