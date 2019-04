Amazon, de grootste internetgigant ter wereld, gaat vanaf midden juli zijn Chinese onlinewinkel sluiten. Daar kon de consument Chinese producten kopen. In de toekomst is hij aangewezen op het internationale aanbod van Amazon, dat gedomineerd wordt door buitenlandse merken.

Volgens het financiële persagentschap Bloomberg zou Amazon die beslissing nemen omdat de concurrentie van lokale spelers, zoals Alibaba, te groot is. Het Amerikaanse concern zou er slechts een marktaandeel van 1 procent hebben. Het zou nu vooral naar de Indiase markt lonken, waar het meer kans heeft om een dominante speler te worden.

Amazon beklemtoont dat het actief blijft op de Chinese markt, met Amazon Web Services, Kindle e-boeken en het verschepen van Chinese producten naar buitenlandse klanten. Amazon, dat in 2004 zijn eerste stappen op de Chinese markt zette met de overname van Joyo, had de voorbije jaren nog veel geld geïnvesteerd in de ontwikkeling van een logistiek netwerk in China.