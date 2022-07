Webwinkel Amazon is bereid om geen gegevens meer te gebruiken van verkopers die via het bekende platform hun producten proberen te slijten. De Amerikaanse online gigant hoopt zo een boete van de Europese Commissie te ontlopen.

De Commissie had in juli 2019 een onderzoek geopend naar het gebruik van gegevens van onafhankelijke handelaars die aanwezig zijn op Amazon. De onderneming heeft nu toegezegd om 'af te zien van het gebruik van niet-openbare gegevens die verband houden met of afkomstig zijn van de activiteiten van onafhankelijke verkopers voor haar detailhandel die concurreert met die verkopers', zo stelt de Commissie in een mededeling.

Amazon verkoopt niet enkel rechtstreeks producten op zijn website, maar stelt zijn platform ook ter beschikking van externe handelaars. Zo heeft Amazon volgens de Commissie toegang tot gegevens van die handelaars, die het bedrijf vervolgens kan gebruiken om beter te concurreren met diezelfde aanbieders. Het gaat dan bijvoorbeeld over verkoopscijfers, consumentengedrag en inkomsten.

Daarnaast doet Amazon ook toegevingen in een ander onderzoek dat de Commissie in 2020 had geopend. Zo belooft de multinational gelijke behandeling voor alle verkopers op de zogenaamde Buy Box. Amazon werd ervan beticht een voorkeursbehandeling te geven aan de handelaars die gebruikmaken van de leveringsdienst van Amazon. Ook mogen verkopers aan Amazon Prime-leden voortaan zelf hun logistieke diensten en bezorgdiensten kiezen. In een mededeling heeft Amazon aangegeven dat het bedrijf het inhoudelijk nog steeds oneens is met een aantal conclusies van de Commissie. Amazon verkoos naar eigen zeggen echter een constructieve samenwerking met de Europese concurrentiewaakhond om de bezorgdheden op te lossen en 'onze capaciteit te behouden om diensten te verlenen aan de Europese klanten en de meer dan 185.000 kmo's die verkopen via onze winkels', aldus de mededeling.

De Commissie geeft andere partijen nu tot 9 september de kans om te reageren op de voorstellen van Amazon, die voor een periode van vijf jaar zouden gelden. Blijken ze effectief de concurrentieproblemen te verhelpen, dan kunnen de engagementen wettelijk bindend worden voor Amazon. Indien het bedrijf deze engagementen alsnog schendt, dan dreigt opnieuw een boete die kan oplopen tot 10 procent van de jaaromzet.

De Commissie had in juli 2019 een onderzoek geopend naar het gebruik van gegevens van onafhankelijke handelaars die aanwezig zijn op Amazon. De onderneming heeft nu toegezegd om 'af te zien van het gebruik van niet-openbare gegevens die verband houden met of afkomstig zijn van de activiteiten van onafhankelijke verkopers voor haar detailhandel die concurreert met die verkopers', zo stelt de Commissie in een mededeling.Amazon verkoopt niet enkel rechtstreeks producten op zijn website, maar stelt zijn platform ook ter beschikking van externe handelaars. Zo heeft Amazon volgens de Commissie toegang tot gegevens van die handelaars, die het bedrijf vervolgens kan gebruiken om beter te concurreren met diezelfde aanbieders. Het gaat dan bijvoorbeeld over verkoopscijfers, consumentengedrag en inkomsten. Daarnaast doet Amazon ook toegevingen in een ander onderzoek dat de Commissie in 2020 had geopend. Zo belooft de multinational gelijke behandeling voor alle verkopers op de zogenaamde Buy Box. Amazon werd ervan beticht een voorkeursbehandeling te geven aan de handelaars die gebruikmaken van de leveringsdienst van Amazon. Ook mogen verkopers aan Amazon Prime-leden voortaan zelf hun logistieke diensten en bezorgdiensten kiezen. In een mededeling heeft Amazon aangegeven dat het bedrijf het inhoudelijk nog steeds oneens is met een aantal conclusies van de Commissie. Amazon verkoos naar eigen zeggen echter een constructieve samenwerking met de Europese concurrentiewaakhond om de bezorgdheden op te lossen en 'onze capaciteit te behouden om diensten te verlenen aan de Europese klanten en de meer dan 185.000 kmo's die verkopen via onze winkels', aldus de mededeling. De Commissie geeft andere partijen nu tot 9 september de kans om te reageren op de voorstellen van Amazon, die voor een periode van vijf jaar zouden gelden. Blijken ze effectief de concurrentieproblemen te verhelpen, dan kunnen de engagementen wettelijk bindend worden voor Amazon. Indien het bedrijf deze engagementen alsnog schendt, dan dreigt opnieuw een boete die kan oplopen tot 10 procent van de jaaromzet.