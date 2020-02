De Amerikaanse e-commercegigant Amazon wil president Donald Trump ondervragen over het mislopen van een lucratief cloudcontract van de Amerikaanse overheid. Het bedrijf van miljardair Jeff Bezos heeft daarvoor een verzoek ingediend bij het Amerikaanse gerechtshof.

Het Pentagon, het Amerikaanse ministerie van Defensie, zocht een partij die superbeveiligde systemen in de cloud kan leveren. Met het JEDI-contract, dat uiteindelijk aan Microsoft werd gegund, zijn miljarden dollars gemoeid.

Naast Trump zou Amazon ook voormalig minister van Defensie James Mattis, de huidige Defensieminister Mark Esper en Dana Deasy, hoofd IT van het Pentagon willen horen.

Amazon spande in november een rechtszaak aan omdat het ministerie van Defensie in de ogen van de techreus zijn bod op het JEDI-contract niet eerlijk zou hebben beoordeeld. Daarbij wees het bedrijf op opmerkingen van Trump die Bezos beschouwde als zijn 'politieke vijand'. Volgens Amazon zijn de verhoren nodig om concreet bewijs te verzamelen van 'vooringenomenheid en kwade trouw' rondom het bod.

