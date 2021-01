Het Amerikaanse techconcern Amazon aast naar verluidt op de uitzendrechten van de Italiaanse Serie A. Het bedrijf zou volgens ingewijden van plan zijn mee te bieden op de televisierechten van de hoogste Italiaanse voetbalcompetitie.

Amazon bindt daarmee de strijd aan met internet- en telecomprovider en aanbieder van kabeltelevisie Comcast, dat onderdeel is van Sky. Het bedrijf uit Seattle zou grootse plannen hebben met de uitzendrechten voor Prime-leden. De deadline voor biedingen voor de rechten voor de komende drie jaar is op 26 januari. Daarbij wordt gemikt op 1,15 miljard euro aan opbrengsten.

Amazon is steeds vaker in de markt voor Europese voetbalcompetities en andere sporten zoals American Football. Die wil het aanbieden aan zijn Prime-abonnees, die tegen betaling onder meer toegang hebben tot exclusieve tv-programma's en sportuitzendingen. Zo mag Amazon al een aantal geselecteerde wedstrijden uit de Engelse Premier League laten zien, de populairste voetbalcompetitie ter wereld. Ook werden al uitzendrechten voor wedstrijden uit de Amerikaanse NFL bemachtigd.

De Serie A is op zijn beurt op zoek naar nieuwe inkomstenbronnen. Vorig jaar kwam de competitie tot een akkoord met investeerders CVC Capital Partners en Advent International voor een belang in een nieuwe mediatak die wordt gecreëerd door de voetbalcompetitie. De investeerders betaalden 1,7 miljard euro voor 10 procent van de nieuwe onderneming, die de televisierechten van de voetbalcompetitie zal beheren. Het Italiaanse FSI-fonds maakt ook deel uit van het consortium.

In de Italiaanse competitie spelen grote namen als Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic en Romelu Lukaku. Daarbij is het geld hard nodig, ook door jaren van slecht financieel beleid.

De coronacrisis maakt het er voor de competitie en de teams niet beter op, omdat inkomsten op wedstrijddagen verdampten omdat er geen publiek is toegestaan. Ook zit de crisis de inkomsten uit uitzendingen in de weg.

Vertegenwoordigers van Amazon en de Serie A weigerden commentaar te geven.

