E-commercereus Amazon is wereldwijd op zoek naar 55.000 nieuwe personeelsleden. Dat verklaarde de nieuwe topman Andy Jassy in een interview met Reuters. Het gaat vooral om technologische profielen, voor robotica, engineering of voor het satellietprogramma Project Kuiper.

Het overgrote deel, zo'n 40.000 banen, wordt gecreëerd in de Verenigde Staten. Maar ook in het Verenigd Koninkrijk zoekt de internetgigant 2.500 mensen. De overige jobs betreffen vooral vacatures in Duitsland, India en Japan.

Volgens de nieuwe topman heeft Amazon de extra personeelsleden nodig om zijn groei in de retail, cloud computing en de advertentietak te kunnen bijbenen. Daarnaast is er het ambitieuze Project Kuiper, een concurrent van Starlink (SpaceX, Elon Musk) waarbij satellieten in de ruimte een betere toegang tot breedbandinternet moeten bieden. 'We blijven snel groeien en vernieuwen in tal van domeinen', aldus CEO Andy Jassy.

Bonussysteem

Vanaf 15 september komt Amazon met speciale Career Days, waar meer details over de vacatures zouden worden verstrekt. Voor bepaalde moeilijk in te vullen profielen, zouden kandidaten een bonus kunnen krijgen.

Amazon is nu al de tweede grootste werkgever van de VS en telt wereldwijd 275.000 personeelsleden. Het bedrijf krijgt wel veel kritiek wegens de hoge werkdruk en de problemen die personeelsleden in de VS ondervinden om een vakbond op te richten.

