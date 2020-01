Volgens Amazon zijn er inmiddels meer dan 200 miljoen apparaten in omloop met Alexa aan boord, de spraakassistent van de e-commergigant. De helft daarvan ging het voorbije jaar over de toonbank. Amazon maakte de cijfers bekend op de CES-beurs in Las Vegas.

In januari 2019 rondde Amazon na vier jaar de kaap van 100 miljoen Alexa-compatibele toestellen. Deze week liet het bedrijf weten dat dit aantal het afgelopen jaar ruim is verdubbeld. Meegeteld zijn niet alleen de eigen Alexa-producten van Amazon, zoals de Echo-luidsprekers en de Fire-tablets en -mediastreamers, maar ook toestellen van derden. Denk aan de slimme luidsprekers van fabrikanten als Sonos, wearables en smart-tv's. Inmiddels zouden ruim 9.500 bedrijven de spraakassistent van Amazon in hun producten integreren.

Tegenover CNET verklaart Amazons hardware-topman David Limp dat 2019 een zeer belangrijk momentum was voor de producten met Alexa: "Als iemand mij vijf jaar geleden had verteld dat het om zulke grote aantallen zou gaan, dan zou ik perplex hebben gestaan".

Met name in de Verenigde Staten heeft Amazon Alexa nog een ruime voorsprong op de spraakassistenten van concurrenten als Google, Apple en Samsung. In België is Alexa officieel nog niet beschikbaar, omdat de spraakassistent het Nederlands nog niet machtig is. Via een omweg is het in ons land echter wel mogelijk om Alexa in het Frans, Engels of Duits te woord te staan.

In januari 2019 rondde Amazon na vier jaar de kaap van 100 miljoen Alexa-compatibele toestellen. Deze week liet het bedrijf weten dat dit aantal het afgelopen jaar ruim is verdubbeld. Meegeteld zijn niet alleen de eigen Alexa-producten van Amazon, zoals de Echo-luidsprekers en de Fire-tablets en -mediastreamers, maar ook toestellen van derden. Denk aan de slimme luidsprekers van fabrikanten als Sonos, wearables en smart-tv's. Inmiddels zouden ruim 9.500 bedrijven de spraakassistent van Amazon in hun producten integreren.Tegenover CNET verklaart Amazons hardware-topman David Limp dat 2019 een zeer belangrijk momentum was voor de producten met Alexa: "Als iemand mij vijf jaar geleden had verteld dat het om zulke grote aantallen zou gaan, dan zou ik perplex hebben gestaan".Met name in de Verenigde Staten heeft Amazon Alexa nog een ruime voorsprong op de spraakassistenten van concurrenten als Google, Apple en Samsung. In België is Alexa officieel nog niet beschikbaar, omdat de spraakassistent het Nederlands nog niet machtig is. Via een omweg is het in ons land echter wel mogelijk om Alexa in het Frans, Engels of Duits te woord te staan.