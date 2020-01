Een Britse ambtenaar is veroordeeld tot 3,5 jaar celstraf voor het oplichten van het Britse ministerie van Justitie. De man wist 1,7 miljoen pond, omgerekend bijna 2 miljoen euro, buit te maken met behulp van valse IT-contracten.

Volgens de Evening Standard gaat het om een voormalig manager van de divisie van het ministerie dat commercieel en financieel toezicht houdt. De man kocht in 2017 voor 7 miljoen pond IT in bij Sopra Business Consulting. Dit bedrijf bleek in werkelijkheid echter door de manager zelf te zijn opgezet, die het geld volgens de rechter in eigen zak stook.

Argwaan

Het geld werd in stappen uitbetaald. De man liep in juli 2019 tegen de lamp toen één van zijn medewerkers argwaan kreeg over een betaling. De medewerker trok aan de lamp, waarna de politie een onderzoek startte. Bij zijn arrestatie bleek de man ongeveer 1,4 miljoen pond te hebben verdoezeld, waarvan 400.000 pond nog op het bankaccount van valse bedrijf stond.

Van het gestolen bedrag is 900.000 pond teruggevorderd. Het ministerie van Justitie zoekt nog naar het resterende gestolen bedrag.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.

