AMD heeft haar Ryzen 5000 desktopchips op basis van haar Zen 3 architectuur voorgesteld. Het gaat momenteel om vier versies die begin november te koop zijn.

In het topsegment komt AMD met de Ryzen 9 5950X, een 16 core (32 threads) CPU met een boost kloksnelheid van 4,9 GHz (3,4 GHz basissnelheid) en 72 megabyte cache. Hiervoor betaal je 799 dollar.

Daar net onder zit de Ryzen 9 5900X, een 12 core (24 threads) CPU met een boost kloksnelheid van 4,8 GHz (3,7 GHz basissnelheid) en 70 megabyte cache. Deze kost 549 dollar.

De Ryzen 7 5800X krijgt 8 cores (16 threads) mee met een boost kloksnelheid van 4,7 GHz (3,8 Ghz basissnelheid) en 36 megabyte cache. Die zal te koop zijn voor 449 dollar.

Een stuk goedkoper is de Ryzen 5 5600X. Een 6 core (12 threads) CPU met 4,6 GHz boost kloksnelheid (3,7 GHz basissnelheid) en 35 megabyte cache. Voor 299 dollar aanzienlijk goedkoper dan de rest. Deze is ook de enige die standaard met een koeler komt.

Alle vier de processors zijn wereldwijd beschikbaar vanaf 5 november. Belgische prijzen zijn nog niet bekend. Het stroomverbruik (TDP) van de drie eerste chips ligt op 105 Watt. Voor de 5600X is dat 65W. Alle AMD moederborden in de 500-reeks krijgen ook een BIOS update om compatibel te zijn met de Zen 3-chips.

Focus op gaming

Tijdens haar presentatie legt AMD CEO Dr. Lisa Su meermaals de nadruk op het feit dat de Ryzen 5000 reeks volop inzet op gameprestaties. De Zen 3 architectuur zelf belooft 19 procent betere prestaties wat betreft instructies per cyclus (IPC). Zo zou de Ryzen 9 5900X tot 26 procent beter presteren ten opzichte van de vorige Ryzen-generatie en krijgen we statistieken te zien van verschillende gamebenchmarks. Al slaan die vooral op de twee snelste modellen.

. © PVL

Onafhankelijke benchmarks moeten weliswaar nog uitwijzen hoe groot de verschillen zijn, en vooral hoe de Zen 3-reeks het doet tegenover concurrent Intel. Zen 3 is net zoals Zen 2 gebaseerd op een 7 nanometer productieproces. Intel zit momenteel nog op 10 nanometer. Al kunnen prestatieverschillen in praktijk wel variëren van het spel of de toepassing die wordt gebruikt. Su liet tijdens de presentatie overigens ook vallen dat de volgende generatie, Zen 4, gepland staat voor 2022 en op 5 nanometer zal worden geproduceerd.

Voor gamers en hardwarenerds is het een boeiend najaar. Nvidia stelde in september haar RTX 3000-videokaarten voor. Sony en Microsoft brengen in november de PlayStation 5 en de Xbox Series S en X op de markt, beiden met AMD-chips. AMD stelt naast haar desktopchips eind deze maand ook nog haar nieuwe grafische kaarten, de Radeon RX 6000 series, voor. Binnenkort liggen dus alle kaarten op tafel voor wie een nieuwe gamemachine wil kopen of bouwen.

