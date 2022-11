Het Amerikaanse chipbedrijf Advanced Micro Devices (AMD) heeft in het derde kwartaal naar eigen zeggen minder goede resultaten behaald dan verwacht, als gevolg van de afzwakkende markt voor computers.

De omzet van het bedrijf steeg wel. Op jaarbasis gaat die met 29 procent omhoog tot 5,6 miljard dollar. Dat is volgens de onderneming uit het Californische Santa Clara vooral te danken aan een grotere vraag naar chips voor datacenters en spelcomputers. Voor het vierde kwartaal voorziet AMD een omzet van ongeveer 5,5 miljard dollar, met een bandbreedte van 300 miljoen dollar meer of minder. AMD had begin oktober al voorlopige cijfers gemeld, en had daarin gewaarschuwd voor zwakte op de pc-markt.

De nettowinst kelderde in de afgelopen periode naar 66 miljoen dollar, van 923 miljoen dollar in het derde kwartaal van 2021. Dat was volgens AMD vooral het gevolg van een afschrijving op de overgenomen branchegenoot Xilinx en hogere onderzoekskosten.

De dalende vraag naar computerhardware speelt wel meer producenten parten. Onder meer chipproducent Intel moest zijn omzetverwachtingen bijsturen, en Microsoft zag een daling van het aantal verkochten licenties.

