Op haar online CES-persconferentie heeft AMD haar nieuwe chiparchitectuur op basis van 5 nanometer getoond. Die komt later dit jaar uit.

De nieuwe chips van AMD zullen op de Zen 4 architectuur verschijnen. Die zullen op de markt komen als de Ryzen 7000 reeks. Huidige chips op de Zen 3 architectuur gebruiken een 7 nanometer proces en hebben vallen onder de Ryzen 5000 reeks.

Heel veel details zijn er nog niet bekend. Wel weten we dat de nieuwe processor gepaard gaat met een nieuwe socket (LGA 1718) en daarbij is er ondersteuning voor DDR5 (RAM) en PCIe 5.0 (de aansluiting voor onder meer grafische kaarten). In de demo van AMD draaiden alle chips op 5 Ghz of meer.

Wanneer de chips op de markt komen is nog niet bekend. AMD spreekt van 'dit jaar'. Twee jaar geleden, bij de aankondiging van de Zen 3 architectuur in 2020, duurde het tot begin november voor de chips op de markt kwamen. Mogelijk hanteert AMD hetzelfde scenario, al zal veel ook afhangen van de chipproductie, die wereldwijd nog steeds onder druk staat.

Laptops

Tegelijk kondigt AMD ook twintig laptopchips aan in de Ryzen 6000-reeks. Dat zijn chips met een Zen 3+ architectuur op het 6 nanometer proces. Laptops met deze chips zullen in de loop van het jaar op de markt verschijnen en zullen ook uitgerust zijn met RDNA 2 architectuur voor het grafisch rekenwerk.

AMD Zen3+ laptopchip © AMD

