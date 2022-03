Na klachten die al enkele maanden aanhouden erkent AMD dat pc's met hun chips kunnen haperen in combinatie met Windows 11. In de komende maanden komt er een BIOS update met een oplossing.

Al sinds het verschijnen van Windows 11 duiken er berichten op dat op bepaalde pc's met een AMD Ryzen chip haperingen opduiken. AMD reageert daar nu voor het eerst formeel op en bevestigt het probleem.

Volgens het bedrijf doen sommige systemen met Ryzen een extended fTPM memory transaction in SPI flash memory op het moederbord. Daarom kan het zijn dat het systeem even pauzeert of niet reageert tot die transactie is afgerond.

AMD komt met twee mogelijke oplossingen. In het eerste geval krijgen de getroffen systemen een BIOS update voor het moederbord. Het gaat om een update op basis van AMD AGESA 1207. AMD verwacht dat die vanaf mei verschijnen, maar omdat de uitrol en beschikbaarheid afhangt per moederbord (en diens fabrikant), kan dat ook later zijn.

Een tweede optie, vooral voor wie niet wil wachten, is overstappen van de ingebouwde TPM-module naar een aparte TPM-module die je kan kopen en plaatsen. TPM is een specifieke encryptiechip die in sommige gevallen nodig is voor Windows 11. In de meeste moderne moederborden is die standaard aanwezig, maar het is mogelijk om dat ook als aparte module in je pc te stoppen.

Het voornaamste obstakel hier is dat die uitbreiding vooral voor desktops een oplossing biedt, en dat je een TPM module moet hebben die geschikt is voor je moederbord.

