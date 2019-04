Amerikaan loopt niet warm voor zelfrijdende wagens

is redacteur bij Data News

Terwijl technologiebedrijven en autoconstructeurs volop werken aan zelfrijdende wagens, lijkt het Amerikaanse publiek nog niet warm te lopen voor de volgende revolutie. De meerderheid wil er liever geen.

64 procent van de Amerikanen zegt dat ze geen zelfrijdende wagen zouden kopen, tegenover 9 procent die het wel zou doen. Bijna evenveel mensen (64 procent) zegt dat ze niet meer zouden uitgeven voor een zelfrijdende wagen waar dertig procent dat wel zou doen. De rondvraag stelde ook vast dat 67 procent vindt dat zelfrijdende wagens aan hogere standaarden moeten voldoen dan traditionele wagens.

De cijfers zijn afkomstig van een onderzoek van Reuters door Ipsos bij 2.222 mensen doorheen de VS. Ze liggen in lijn met eerdere gelijkaardige onderzoeken.

Reuters merkt op dat veel te maken heeft met de onbekendheid van de technologie. Zelfrijdende wagens worden momenteel wel getest, maar ze zijn in verhouding zelden zichtbaar in het straatbeeld. Tegelijk wordt elke aanrijding met zo'n zelfrijdende wagen wel in de media gebracht.

Maar ook de onbereidheid om meer te betalen kan een obstakel vormen. Naast autoconstructeurs zijn ook technologiebedrijven zoals Tesla, Google (Waymo), Uber, Lyft en Apple bezig met zelfrijdende wagens, maar de investeringen in die technologie zullen waarschijnlijk leiden tot een hoger prijskaartje. Als de consument echt niet meer wil betalen en de technologie niet vertrouwt, dan bestaat de kans dat de zelfrijdende wagen vooral een onverkochte wagen blijft.