'Het Congres zal ingrijpen. Het is tijd.' Op aandringen van klokkenluidster Frances Haugen hebben Amerikaanse senatoren dinsdag beloofd om Facebook strenger te reguleren. Ze uitten hun bezorgdheid over de mogelijk schadelijke invloed van platformen van het bedrijf op jonge gebruikers.

'De dagen dat u onze privacy schond, giftige inhoud promootte en kinderen en tieners gebruikte, zijn voorbij. Het Congres gaat actie ondernemen', zei de Democratische senator Ed Markey tijdens de hoorzitting van Frances Haugen, voormalig productmanager bij Facebook.

Meer dan twee uur lang vertelde de 37-jarige vrouw kalm, nauwkeurig en helder over enkele praktijken van de socialemediagigant uit Menlo Park (Californië) om jonge gebruikers aan te trekken en hun consumptie van onder meer Instagram voortdurend op te drijven. 'U bent een katalysator voor verandering geweest zoals ik nog nooit eerder heb gezien. En ik ben al 10 of 15 jaar met deze kwesties bezig', zei de Democratische senator Richard Blumenthal.

'We hebben nog tijd om te handelen. Maar we moeten het nu doen', drong Haugen, een ingenieur die Facebook afgelopen mei na twee jaar verliet, er bij leden van de Senaatscommissie voor Handel op aan. 'Facebook mag niet kiezen voor groei (...) ten koste van de openbare veiligheid. (...) Ze offeren onze veiligheid op voor hun winsten.'

Om haar beschuldigingen te staven, baseert ze zich op de twee jaar die ze bij het bedrijf heeft gewerkt en op duizenden documenten die ze afgelopen voorjaar heeft meegenomen.

Uit de documenten, waarvan sommige al midden september door de Wall Street Journal naar buiten werden gebracht, blijkt dat onderzoekers van Facebook aan het licht brachten dat sommige tienermeisjes zich door Instagram nog minder comfortabel voelen met hun lichaam dan vantevoren.

De hoorzitting van de 37-jarige computerwetenschapper kwam er na een massale uitval, ongekend in de geschiedenis van Facebook, die Facebook, Instagram, WhatsApp en Messenger, platlegde.

Een woordvoerder van Facebook reageerde op Twitter door erop te wijzen dat Haugen 'niet had gewerkt aan kinderbescherming bij Facebook of Instagram (...) en geen directe kennis heeft van die onderwerpen vanuit haar werk bij Facebook'.

Haugen beweert ook dat Facebook na de presidentsverkiezingen in de VS filters tegen desinformatie heeft verwijderd om meer verkeer op zijn platformen aan te moedigen. Zo konden de platformen gebruikt worden in de voorbereiding op de bijeenkomst van 6 januari in Washington, die leidde tot de bestorming van het Capitool. 'Ik heb het initiatief genomen (om te getuigen) omdat ik me een beangstigende waarheid realiseerde: bijna niemand buiten Facebook weet wat er binnen Facebook gebeurt. Het management van het bedrijf verbergt essentiële informatie voor het publiek, de Amerikaanse regering, zijn aandeelhouders en regeringen over de hele wereld.'

'Facebook moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn keuzes,' eiste ze, 'bereid zijn om kleine compromissen te accepteren die invloed kunnen hebben op zijn winst.'

Volgens de klokkenluidster moet Facebook verplicht worden transparanter te zijn en informatie te delen, met de hulp van een nieuwe regelgever voor internetgiganten die de complexiteit van deze platforms aankan.

