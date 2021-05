De procureur van Washington DC heeft de vervolging opgestart van Amazon. De Amerikaanse webwinkelreus heeft volgens aanklager Karl Racine misbruik gemaakt van zijn machtspositie.

Het gedrag van Amazon en het marktaandeel tonen volgens de openbaar aanklager de intentie aan van Jef Bezos' bedrijf om een monopolie uit te bouwen. Amazon zou onafhankelijke aanbieders verbieden om hun producten voordeliger aan de man te brengen op andere handelsplatformen. En dat leidt tot een onnatuurlijke prijsverhoging, klinkt het. Racine eist een schadevergoeding alsook maatregelen die de praktijk in de toekomst onmogelijk moeten maken.

'Artificieel hoge prijzen'

De openbaar aanklager verduidelijkte nog een en ander via een resem tweets. 'Amazon heeft zijn dominante positie in de online retailmarkt gebruikt om te allen prijze te winnen. Het bedrijf maximaliseert de winst ten koste van externe verkopers en de consumenten, die artificieel hoge prijzen moeten betalen. En dat terwijl de mededinging en innovatie geschaad worden en ze de markt op onwettelijke wijze doen kantelen.'

De voorbije maanden waren er al verschillende mededingingsklachten tegen Amerikaanse techspelers. Zo hebben het Amerikaanse ministerie van Justitie alsook verschillende staten Google aangeklaagd. Dat bedrijf zou zijn dominante marktpositie voor zoekopdrachten misbruikt hebben.

