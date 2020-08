Drie maanden na zijn aanstelling houdt de CEO van TikTok, Kevin Mayer, het voor bekeken. Een gevoelige klap voor de videodienst, die zich met de aanstelling van de Amerikaan - voormalig topman bij Disney - probeerde te ontworstelen aan het imago van een bedrijf dat zwaar onder invloed staat van de Chinese overheid.

Persagentschap Bloomberg beschikt over een interne memo waarin Mayer uitlegt waarom hij vertrekt bij het Chinese bedrijf. 'Nu in de afgelopen weken het politieke speelveld ingrijpend veranderd is, heb ik goed nagedacht over de wereldwijde rol waar ik op heb ingetekend', schrijft Mayer. 'Ik begrijp dat het leiden van TikTok er heel anders uit zal gaan zien nu de Amerikaanse overheid aandringt op het afstoten van zakelijke activiteiten in de VS.'

'Veel Amerikaanse managers'

Met de aanstelling van Mayer haalde TikTok bewust een bekend Amerikaans gezicht in huis. Mayer bekleedde jarenlang een hoge functie bij Disney en sloot onder andere de overnames van Pixar en Marvel. Nu TikTok in een rechtszaak protesteert tegen de ban van het medium in de VS haalt het bedrijf onder meer aan dat veel hogere managers Amerikaan zijn. De regering van president Trump wil dat TikTok zijn Amerikaanse tak verkoopt uit angst dat data van Amerikaanse burgers bij de Chinese overheid belanden.

General manager Vanessa Pappas neemt voorlopig het stokje over. Volgens Bloomberg is Pappas van Grieks-Australische afkomst en woont ze al jaren in de Verenigde Staten. Hoewel onduidelijk is wie op de lange termijn de positie van CEO zal vervullen, verwacht Bloomberg dat TikTok voor een westerse opvolger zal kiezen.

