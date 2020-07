Het Democratisch Congreslid Alexandria Ocasio-Cortez wil dat het leger in de Verenigde Staten stopt met het gebruik van videogames en esports om jongeren te rekruteren. De afgevaardige gaat daarvoor een motie indienen, schrijft Vice.

Volgens de motie moet het verboden worden voor het leger om hun budget te gebruiken voor accounts op gameplatforms als Twitch. De kans dat de motie daadwerkelijk wordt aangenomen is niet heel groot, omdat ze eerst nog door verschillende commissies moet, en er vervolgens door het Huis van Afgevaardigden over moet worden gestemd. Daarna dient ook de Senaat zich er nog over te buigen.

'Oorlog is geen spelletje'

Ocasio-Cortez vindt het 'ongelofelijk onverantwoordelijk' dat het Amerikaanse leger jonge mensen en kinderen probeert te beïnvloeden via streamingplatforms. 'Oorlog is geen spelletje', stelt de afgevaardigde.

Het Amerikaanse leger, de marine en de luchtmacht hebben allemaal esports-teams en leggen contact met potentiële rekruten via Twitch, een platform voor livestreams van onder meer videogames. Er is kritiek ontstaan nadat zowel het leger als de marine kijkers van hun Twitch-kanalen had verbannen toen ze commentaar leverden op Amerikaanse oorlogsmisdaden. Dit zou in strijd zijn met de grondwet.

