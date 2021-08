Het Amerikaanse bedrijf EPAM Systems heeft zijn zinnen gezet op de Brusselse digital agency groep Emakina, waaronder ook The Reference en Cloudworks huizen.

Op 4 augustus schoot de koers van Emakina op Euronext Brussel sterk de hoogte in. De notering in werd op vraag van het bedrijf tijdelijk opgeschort. Een persbericht van Emakina en de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), maken nu duidelijk wat er aan de hand is: het Amerikaanse EPAM Systems - met hoofdzetel in Delaware - wil Emakina Group in handen krijgen via een vrijwillig openbaar overnamebod. EPAM Systems biedt 29,66 euro per aandeel, aldus het bericht van FSMA. Er zijn twee voorwaarden verbonden aan het bod. EPAM Systems wil meer dan 95% van de aandelen verkrijgen, en er mag geen 'materiële nadelige verandering' van meer dan 1,5 miljoen euro optreden.

Emakina is zeker een ronkende naam in ons land en telt ondertussen meer dan 1.000 marketing- en technologie-experten verspreid over 26 kantoren. Binnen de groep is ook webpionier The Reference ondergebracht, net als de in e-commerce gespecialiseerde IT-dienstenleverancier WittyCommerce en Cloudworks. Die laatste zet in op digitale transformatie via Salesforce-integraties en is actief in de Verenigde Arabische Emiraten. De geconsolideerde inkomsten van de groep bedroegen in 2020 99 miljoen euro, wat een stijging met 2,5% betekende.

De roots van het in 1993 opgerichte EPAM Systems liggen in Minsk (Wit-Rusland). Oprichters Leo Lozner en Arkadiy Dobkin - die nog steeds CEO is van het bedrijf - weken uit naar de Verenigde Staten. Hun bedrijf is ondertussen actief in meer dan 35 landen. Het bedrijf levert diensten als productontwikkeling, ontwikkeling van digitale platformen en digitaal productontwerp. In onze buurlanden is EPAM al vertegenwoordigd, maar tot op vandaag is er nog geen Belgisch kantoor. Vorig boekjaar sloot de groep af op een omzet van 2,66 miljard dollar: een jaarstijging van 15,9%.

