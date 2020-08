De hervorming van de communicatiewet die president Trump in mei aankondigde is ondertussen terecht gekomen bij de telecomwaakhond van de VS. De FCC vraagt burgers om hun eigen commentaren te geven.

Ajit Pai, de voorzitter van de FCC, heeft het publiek gevraagd voor commentaren op het socialemediadecreet in de VS. De FCC, die toezicht houdt op communicatiekanalen in de VS, kreeg in mei de taak om een striktere richtlijnen te voorzien voor online platformen. Onder meer de herziening van de beruchte sectie 230 van de communicatiewet hoort bij de opties.

Ter herinnering, een en ander is het gevolg van een ruzie die president Trump in mei had met Twitter. Nadat het sociale netwerk een van de postjes van Trump voorzag van een 'fact check', kwam de president met een decreet dat de Telecommunicatiewet moest herzien. Die wet, die sinds 1996 bestaat, geldt als een van de grondbeginselen van het internet en voorziet onder meer (in sectie 230) dat bedrijven niet verantwoordelijk zijn voor wat derden op hun platform posten. In de VS kan je een bedrijf als Facebook dus niet vervolgen voor pakweg nazistische postjes van gebruikers. De wet, en dan vooral sectie 230, is bijzonder belangrijk voor techbedrijven die hun brood verdienen met sociale netwerken en internetverkeer, en ze hebben altijd bijzonder hard gelobbyd om die wet intact te houden.

Ondertussen heeft het Ministerie van Justitie in juni een reeks voorstellen gelanceerd om de wet te herzien. Daarin worden de beschermingen van de wet voor grote techplatformen iets verwaterd, maar niet helemaal verworpen. Nu ligt de wet dus bij de FCC, en die vraagt aan het publiek om hun eigen menig te geven. Dat soort publieke bevraging is een standaardproces bij de FCC, en ze gebeurde ook, onder een hele hoop controverse, in de aanloop van de afschaffing van netneutraliteit. Bij die bevraging waren er aantijgingen van bots die werden gebruikt, en zou er ook met een grote reeks commentaren geen rekening zijn gehouden.

Of het deze keer beter loopt, is nog de vraag. "We hopen op een krachtig debat", zo schrijft Ajit Pai in de aankondiging van de bevraging. Amerikaanse burgers krijgen alvast 45 dagen de tijd om publiek hun mening geven op de site van de FCC.

