Een nieuw wetsvoorstel moet de macht die Google en Apple hebben met Google Play en de App Store inperken.

Het wetsvoorstel is ingediend door twee leden van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, meldt Reuters. Het gaat om een aanvulling op een wetsvoorstel dat eerder deze week al werd ingediend in de Amerikaanse Senaat. Dit wetsvoorstel heeft betrekking op de betaalsystemen die respectievelijk Google en Apple hanteren in hun appwinkels.

Het wetsvoorstel is bedoeld om een einde te maken aan het gedwongen gebruik hiervan door ontwikkelaars. Ook wil de Senaat dat de bedrijven stoppen met het tegenwerken van gebruikers die alternatieve appwinkels willen installeren.

Indien de wetsvoorstellen worden aangenomen kan dit tot verandering leiden in het beleid dat Google en Apple hanteren omtrent hun appwinkels. Wie in de catalogus van de twee techreuzen wil staan, moet daarbij ook hun betaalsysteem gebruiken en een deel van de inkomsten afstaan.

Alternatieven minder populair

Bij Apple is er vandaag geen alternatief voor de App Store. Bij Google is dat niet het geval, het bedrijf wijst naar het feit dat veel Androids zelfs standaard met meer dan één app store komt. Een voorbeeld daarvan zijn de Samsung-smartphones die vaak zijn uitgerust met Samsungs' eigen applicatiewinkel. Ook is er F-Droid, een verzamelplaats voor open source apps voor Android, al gaat het hier om gratis apps.

Het voornaamste probleem is dat die platformen lang niet de populariteit hebben van Google Play. Als ontwikkelaar kan je dus wel voor een alternatieve appwinkel kiezen, maar je loopt er dan wel een groot deel van je publiek (en dus ook inkomsten) mee mis.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.

