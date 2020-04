Gezien de omstandigheden gaat het vrij goed met Huawei. De Amerikaanse handelsban hakt in op de resultaten, maar de Chinese thuismarkt blijft boomen voor het bedrijf.

In 2019 boekte Huawei een nettowinst van 62,7 miljard yuan (8,06 miljard euro). Dat is een stijging van 5,6 procent, maar wel de laagste in drie jaar, zo merkt Reuters op. Ter vergelijking: vorig jaar boekte het bedrijf een winstgroei van 25 procent.

De omzet van het bedrijf steeg met 19,1 procent, goed voor 858,8 miljard yuan of 110,45 miljard euro. Dat lijkt relatief positief, maar niet als je weet dat het bedrijf in de eerste helft van 2019 nog een omzetstijging van 23,2 procent noteerde. De tweede helft van 2019, nadat de VS het bedrijf nog verder blokkeerde, was dus een pak minder goed.

De carrier business, waar onder meer de telecominfrastructuur zoals 5G-materiaal onder valt, groeide met 3,8 procent tot 296,7 miljard yuan (38,16 miljard euro) en is goed voor ongeveer een derde van de inkomsten. De consumer business unit (hoofdzakelijk smartphones) blijft goed voor meer dan de helft van de omzet en groeide zelfs met 34 procent tot 467,3 miljard yuan (60,12 miljard euro). De enterprise business, waar onder meer clouddiensten onder vallen, groeide met 8,6 procent naar 89,7 miljard yuan of 11,54 miljard euro.

. © Huawei

China bloeit, de rest bloedt

Die groei is bijna volledig te danken aan thuisland China. Daar groeide het bedrijf met 36,2 procent. In de rest van de regio Asia-pacific, zonder China, haalde het bedrijf 13,9 procent minder omzet. In Europa, Afrika en het Midden-Oosten blijft de omzet grotendeels stabiel met een kleine groei van 0,7 procent. Enkel in de regio America's, vermoedelijk vooral Midden- en Zuid Amerika, kon het bedrijf nog groeien met 9,6 procent.

Dat Huawei minder snel groeit heeft vooral te maken met de Amerikaanse ban tegen het bedrijf. Daarom mag het geen diensten van Google op haar smartphones draaien waardoor Huawei al een aantal smartphones, zoals de pas gelanceerde P40, zonder Android, maar dus ook zonder verschillende apps (Whatsapp, Facebook, bankapps enz..) aanbiedt.

De VS blijft ook aandringen bij verschillende overheden om Huawei als netwerkleverancier te bannen omdat het bedrijf zou spioneren namens de Chinese overheid. Beweringen die de VS zeer vaak herhaalt, maar nog nooit heeft bewezen.

2020 wordt lastiger

Huawei zegt dat de Amerikaanse furie en de huidige coronacrisis er voor zullen zorgen dat dit jaar nog uitdagender wordt. Maar het bedrijf suggereert ook dat er sancties van China tegen de vs kunnen komen.

"De Chinese overheid zal niet gewoon toekijken hoe Huawei wordt afgeslacht," zegt voorzitter Eric Xu bij de bekendmaking van de resultaten. "Waarom zou de Chinese overheid 5G-chips of 5G base stations, smartphones en andere toestellen van Amerikaanse bedrijven niet bannen uit veiligheidsredenen?" Het bedrijf sluit daarbij niet uit dat Chinese bedrijven op termijn hun Amerikaanse chips zullen vervangen door alternatieven van spelers China of andere landen.

De volledige resultaten kan je hier nalezen.

