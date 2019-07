De kans is groot dat Amerikaanse bedrijven binnen twee tot vier weken weer mogen verkopen aan Huawei. Dat maakt de levering van chips en het Android besturingssysteem opnieuw mogelijk.

De VS legde in mei een verbod op waardoor Amerikaanse bedrijven niet langer mochten leveren aan Huawei. Dat verbod kwam er door de handelsoorlog tussen de VS en China, maar werd vorige maand, na een meeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Chinese president Xi Jinping, weer geschrapt. Al is dat nog niet in formeel beleid omgezet.

Concreet moeten Amerikaanse bedrijven een licentie aanvragen om handel te mogen voeren met Huawei, maar vrijwel alle licenties werden de afgelopen maanden standaard geweigerd. Daar komt volgens Reuters nu verandering in. Volgens bronnen van het bedrijf verklaarde een overheidsverantwoordelijke op een conferentie van het handelsdepartement dat er binnen twee tot vier weken licenties worden toegestaan om te handelen met Huawei.

Het meest recente beleid zou zijn dat de VS licenties toestaat wanneer er geen dreiging is voor de nationale veiligheid.

Twee niet nader genoemde chipmakers zeggen aan het persagentschap dat ze graag de verkoop aan Huawei opnieuw willen opstarten. Huawei zelf blijft er bij dat de beperkingen geen grond hebben en ziet ze liever in zijn geheel geschrapt. Het merkt daarbij op dat het bedrijf nooit schuldig werd schuldig bevonden van misdaden en geen cybersecurity risico vormt.

Huawei neemt onder meer chips af in de VS, maar ook het besturingssysteem Google Android voor haar smartphones. Bestaande toestellen blijven ondanks die ban wel updates krijgen.

Een dag voor Reuters bekend maakte dat de ban waarschijnlijk wordt opgeheven schreef de Wall Street Journal dat het Chinese telecombedrijf een grote ontslagronde plant in de VS door de aanhoudende ban in het land. De ban is ook nadelig voor de bedrijven zelf. Huawei gaf vorig jaar zo'n zeventig miljard dollar uit aan onderdelen. Elf miljard dollar daarvan ging naar Amerikaanse bedrijven.