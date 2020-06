De Amerikaanse overheid heeft de ban op Huawei iets versoepeld. Bedrijven mogen weer met Huawei samenwerken rond telecomstandaarden, waaronder 5G.

De versoepeling moet er volgens het Amerikaanse ministerie van Handel voor zorgen dat Amerikaanse bedrijven bij aan de top blijven van innovatie, en dat ze iets te zeggen hebben bij het opstellen van deze standaarden. In de praktijk komt het erop neer dat bedrijven niet langer een licentie nodig hebben om bijvoorbeeld in een standaardiseringsorganisatie te zetelen waar ook Huawei deel van uit maakt.

Vorig jaar werd Huawei op de 'Entity List' gezet, een lijst van bedrijven waar Amerikaanse firma's niet mee mogen samenwerken. Het bedrijf zou door de Chinese overheid worden gebruikt om te spioneren. Die ban leidde onder meer tot het opzeggen van de samenwerking van Android met Huawei, maar het maakt het ook lastig voor Amerikaanse telecombedrijven om zich met standaardisering bezig te houden. Huawei is hier namelijk een van de grote spelers, en geeft mee vorm aan bijvoorbeeld de 5G-standaard.

Door een amendement toe te voegen aan die Entity List, wil het ministerie van Handel nu Amerikaanse bedrijven toelaten om in die organisaties te zetelen zonder een extra licentie. Het land wil zich zo verzekeren van invloed over de toekomst van bijvoorbeeld zelfrijdende wagens en andere technologieën. "De Verenigde Staten zal zijn leiderschap in globale innovatie niet afgeven", zo licht de ministerie de stap toe, "Deze actie erkent het belang van Amerikaanse inventiviteit om onze economische en nationale veiligheid te beschermen en bevorderen."

De versoepeling moet er volgens het Amerikaanse ministerie van Handel voor zorgen dat Amerikaanse bedrijven bij aan de top blijven van innovatie, en dat ze iets te zeggen hebben bij het opstellen van deze standaarden. In de praktijk komt het erop neer dat bedrijven niet langer een licentie nodig hebben om bijvoorbeeld in een standaardiseringsorganisatie te zetelen waar ook Huawei deel van uit maakt. Vorig jaar werd Huawei op de 'Entity List' gezet, een lijst van bedrijven waar Amerikaanse firma's niet mee mogen samenwerken. Het bedrijf zou door de Chinese overheid worden gebruikt om te spioneren. Die ban leidde onder meer tot het opzeggen van de samenwerking van Android met Huawei, maar het maakt het ook lastig voor Amerikaanse telecombedrijven om zich met standaardisering bezig te houden. Huawei is hier namelijk een van de grote spelers, en geeft mee vorm aan bijvoorbeeld de 5G-standaard. Door een amendement toe te voegen aan die Entity List, wil het ministerie van Handel nu Amerikaanse bedrijven toelaten om in die organisaties te zetelen zonder een extra licentie. Het land wil zich zo verzekeren van invloed over de toekomst van bijvoorbeeld zelfrijdende wagens en andere technologieën. "De Verenigde Staten zal zijn leiderschap in globale innovatie niet afgeven", zo licht de ministerie de stap toe, "Deze actie erkent het belang van Amerikaanse inventiviteit om onze economische en nationale veiligheid te beschermen en bevorderen."