De Amerikaanse belastingdienst heeft per ongeluk gevoelige gegevens van meer dan honderdduizend burgers online gezet, zo geeft de dienst zelf toe.

De Internal Revenue Service of IRS beging de flater met burgers die een bepaald formulier (990-T) hadden ingevuld om extra inkomsten aan te geven, vaak gerelateerd aan nonprofits. Die formulieren zijn normaal vertrouwelijk, behalve voor nonprofit-organisaties. Voor die laatste groep moet het formulier drie jaar lang openbaar zijn.

Daar liep het fout, want de IRS had zowel de formulieren voor nonprofits als die van gewone burgers onbedoeld online gezet. Het nuanceert wel dat het vooral om XML-data gaat, die vooral automatisch wordt uitgelezen. De fout werd op 26 augustus ontdekt en meteen rechtgezet, sinds wanneer de data online stond is niet bekend.

Volgens de Wall Street Journal gaat het om namen, contactgegevens en het inkomen dat burgers zelf aangeven. Andere gevoelige persoonsgegevens zoals het social security nummer, of details over hun aangifte werden niet gedeeld. De getroffen mensen worden wel ingelicht over het datalek.

