De Semiconductor Industry Association (SIA) roept de Amerikaanse overheid op grote fabrikanten van halfgeleiders als essentiële bedrijven te classificeren. Dit geeft de bedrijven de mogelijkheid ondanks maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen toch open te blijven.

Onder meer AMD, Intel, Broadcom, IBM en Qualcomm zijn lid van de SIA. De belangenorganisatie vraagt de Amerikaanse autoriteiten om toestemming hun fabrieken operationeel te houden. De organisatie wijst erop dat de wereld juist in de huidige coronacrisis meer vertrouwd op IT dan normaal. Dit maakt dat chipbedrijven essentiële bedrijven zijn die ook in de huidige crisis operationeel moeten blijven.

'Essentiële bedrijven moeten operationeel blijven'

"Naarmate de Covid-19 uitbraak doorzet, besluiten ambtenaren in de Verenigde Staten (VS) en wereldwijd om bedrijven te sluiten, burgers op te dragen binnen te blijven en andere beperkingen op te leggen om de verspreiding van het virus te vertragen", schrijft John Neuffer, directeur en CEO van SIA, in een blogpost.

"Naarmate overheden dergelijke belangrijke maatregelen voor de volksgezondheid nemen, is het van kritiek belang dat essentiële bedrijven en infrastructuur - waaronder de halfgeleiderindustrie - operationeel mag blijven."

Neuffer wijst hierbij op advies van het Amerikaanse ministerie van Homeland Security (DHS) aan staats- en lokale overheden om essentieel personeel aan te wijzen in de huidige crisis. Onder meer de halfgeleiderindustrie wordt hierbij door het ministerie genoemd. Neuffer meldt met DHS samen te werken om de richtlijnen verder te verfijnen. Dit moet het voor staten en lokale overheden duidelijker maken welke kritieke rol de sector speelt in het draaiende houden van de Amerikaanse infrastructuur en economie.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.

