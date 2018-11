Amerikaanse chipproducent Broadcom klaagt Volkswagen aan in geschil rond patenten

Broadcom dreigt ermee via het gerecht een verbod op de productie van verschillende modellen te eisen. Volgens Spiegel gaat het om de VW-modellen Golf, Passat, Touran en Tiguan, en ook wagens van Porsche en Audi. Het conflict zou gaan over het gebruik van 18 patenten op halfgeleiders die Volkswagen gebruikt voor navigatie- en entertainmentsystemen in bepaalde wagens.

Broadcom startte eerder ook al patentrechtzaken tegen Toyota en Panasonic. Dergelijke rechtszaken komen in de technologiesector regelmatig voor, vooral binnen de mobiele telefonie. De meest spraakmakende strijd was die tussen Apple en Samsung. In mei nog besliste een rechter dan Samsung 539 miljoen dollar aan Apple moest betalen voor het kopiëren van het design van de iPhone.

Omdat steeds meer autobouwers gebruikmaken van chiptechnologie voor communicatietechnologie in wagens, dreigt ook de auto-industrie vaker door rechtszaken getroffen te worden. Vaak worden dergelijke geschillen buiten de rechtbank geregeld.

Donderdag raakte trouwens nog bekend dat Volkswagen door een Duitse consumentenorganisatie werd aangeklaagd vanwege het schandaal met de sjoemelsoftware in dieselwagens. Vrijdag blijkt dat ook een tweede class action-rechtszaak tegen het bedrijf wordt aangespannen.