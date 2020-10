De Amerikaanse technologiebedrijven Facebook, Apple, Google en Amazon maken op grote schaal misbruik van hun dominante positie op de markt voor onlinediensten. Om die concurrentievervalsing tegen te gaan, zijn volgens een commissie van het Huis van Afgevaardigden verregaande ingrepen nodig.

In een langverwacht rapport stelt de commissie regels voor die kunnen uitmonden in de gedwongen opsplitsing van de techreuzen.

De commissie acht het bewezen dat Facebook, op het gebied van social media, en Google, op het vlak van zoekmachines, monopolist zijn geworden via ongeoorloofde praktijken. Webwinkelreus Amazon en Apple hebben volgens de onderzoekers 'aanzienlijke en blijvende marktmacht', die ze deels hebben afgedwongen door de concurrentie buiten te sluiten. Het gevolg is dat innovatie door concurrenten steeds meer wordt ontmoedigd.

Daarnaast verslechtert de privacypositie van consumenten door de dominantie van een handvol techbedrijven. Ook wordt het steeds moeilijker om online aan betrouwbaar nieuws te komen nu slechts een paar grote bedrijven veel invloed hebben op de verspreiding daarvan.

Een groot probleem is volgens de commissie dat grote techbedrijven aan de ene kant een dienst leveren aan andere bedrijven, maar tegelijkertijd concurreren met diezelfde bedrijven. Zo vond de commissie bewijs dat Google via zijn besturingssysteem Android informatie verzamelde over apps van andere bedrijven, die weer kon worden gebruikt voor eigen kopieën van die apps. Amazon gebruikte data over goed verkopende producten van externe verkopers op zijn platform, om vervolgens diezelfde producten zelf na te maken.

'Die positie stelt ze in staat de anderen een reeks regels op te leggen, terwijl ze zich daar zelf niet aan houden', aldus het rapport. Om die belangenverstrengeling tegen te gaan, wil de commissie van het Huis van Afgevaardigden dat het techreuzen verboden kan worden om in bepaalde overlappende markten actief te zijn.

Als het Amerikaanse Congres dit advies uiteindelijk overneemt, kan dit leiden tot de gedwongen verkoop van bedrijfsonderdelen. Ook is het mogelijk om grote technologiebedrijven te dwingen bepaalde ingrepen in de eigen organisatie te doen die belangenverstrengeling tegengaan.

Dat de vergaande maatregelen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd, ligt echter niet direct voor de hand. Hoewel het rapport werd opgesteld door leden van beide grote partijen, steunen de Republikeinen het voorstel om techbedrijven op te splitsen niet. Zij willen alleen beperktere veranderingen, zoals het verstevigen van waakhonden die de sector in de gaten moeten houden.

In een langverwacht rapport stelt de commissie regels voor die kunnen uitmonden in de gedwongen opsplitsing van de techreuzen.De commissie acht het bewezen dat Facebook, op het gebied van social media, en Google, op het vlak van zoekmachines, monopolist zijn geworden via ongeoorloofde praktijken. Webwinkelreus Amazon en Apple hebben volgens de onderzoekers 'aanzienlijke en blijvende marktmacht', die ze deels hebben afgedwongen door de concurrentie buiten te sluiten. Het gevolg is dat innovatie door concurrenten steeds meer wordt ontmoedigd. Daarnaast verslechtert de privacypositie van consumenten door de dominantie van een handvol techbedrijven. Ook wordt het steeds moeilijker om online aan betrouwbaar nieuws te komen nu slechts een paar grote bedrijven veel invloed hebben op de verspreiding daarvan. Een groot probleem is volgens de commissie dat grote techbedrijven aan de ene kant een dienst leveren aan andere bedrijven, maar tegelijkertijd concurreren met diezelfde bedrijven. Zo vond de commissie bewijs dat Google via zijn besturingssysteem Android informatie verzamelde over apps van andere bedrijven, die weer kon worden gebruikt voor eigen kopieën van die apps. Amazon gebruikte data over goed verkopende producten van externe verkopers op zijn platform, om vervolgens diezelfde producten zelf na te maken. 'Die positie stelt ze in staat de anderen een reeks regels op te leggen, terwijl ze zich daar zelf niet aan houden', aldus het rapport. Om die belangenverstrengeling tegen te gaan, wil de commissie van het Huis van Afgevaardigden dat het techreuzen verboden kan worden om in bepaalde overlappende markten actief te zijn. Als het Amerikaanse Congres dit advies uiteindelijk overneemt, kan dit leiden tot de gedwongen verkoop van bedrijfsonderdelen. Ook is het mogelijk om grote technologiebedrijven te dwingen bepaalde ingrepen in de eigen organisatie te doen die belangenverstrengeling tegengaan.Dat de vergaande maatregelen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd, ligt echter niet direct voor de hand. Hoewel het rapport werd opgesteld door leden van beide grote partijen, steunen de Republikeinen het voorstel om techbedrijven op te splitsen niet. Zij willen alleen beperktere veranderingen, zoals het verstevigen van waakhonden die de sector in de gaten moeten houden.