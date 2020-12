Een Amerikaans voorstel om cryptomunten te reguleren lijkt ook een einde te maken aan het anoniem gebruik van virtuele portefeuilles. Niet iedereen is daar even blij mee.

Het voorstel, afkomstig van het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), werkt vooral aan identificatie van wie belegt en handelt in cryptomunten zoals bitcoin, ethereum, ripple en andere varianten. De opzet is deels gelijkaardig als het Know Your Customer-principe dat echte banken al enkele jaren moeten hanteren.

Dat wil zeggen dat cryptocurrency exchanges, plaatsen waar je virtuele munten kan kopen en verkopen, hun klanten in zekere mate moeten identificeren wanneer ze voor meer dan drieduizend dollar aan cryptomunten overschrijven in een transactie versturen, of voor meer dan tienduizend dollar op een dag versturen. Exchanges moeten die transacties ook bijhouden.

Zulke transacties zijn vandaag al vrij traceerbaar, zelfs openbaar, omdat cryptomunten gebruikmaken van blockchain. Maar wie er achter een bepaalde transactie of een wallet (virtuele portefeuille) zit, is niet altijd gekend. Dat maakt cryptomunten deels traceerbaar, maar houdt sommige spelers nog steeds anoniem. Het huidige voorstel moet daar verandering in brengen.

Kritiek

Het voorstel ligt nu op tafel en staat open voor commentaar. Maar uitbaters van cryptocurrency exchanges lijken niet al te enthousiast. Ze hameren er daarbij op dat er momenteel maar 15 dagen tijd is om te reageren, een periode die net tijdens de feestdagen valt.

Ook de Electronic Frontier Foundation is kritisch en spreekt van surveillance door de overheid die de anonimiteit van cryptomunten onderuit haalt.

De vraag blijft hoe waterdicht zulke regulering zal zijn. Het zou immers perfect kunnen dat gebruikers zichzelf identificeren met één wallet, maar tegelijk enkele anderen anoniem houden. Ook moet dergelijke wetgeving in meerdere landen aanwezig zijn om effect te hebben, anders kunnen handelaars in cryptomunten vlot hun werk doen in landen waar er geen of minder regulering is.

Tegelijk zit er ook een vleugje ironie aan het geheel. Felle voorstanders van cryptomunten zeggen al jaren dat virtuele munten populairder worden en de klassieke geldsystemen zullen vervangen. Maar de populariteit van dergelijke munten is ook deels te danken aan het feit dat ze anoniem zijn. Als cryptomunten effectief een rol willen spelen in de maatschappij dan horen ze, net zoal bij echt geld, ook gereguleerd te worden om fraude en oplichting tegen te gaan. Maar dat betekent ook een einde aan de anonimiteit die virtuele munten net interessant maken voor sommige gebruikers.

Het voorstel, afkomstig van het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), werkt vooral aan identificatie van wie belegt en handelt in cryptomunten zoals bitcoin, ethereum, ripple en andere varianten. De opzet is deels gelijkaardig als het Know Your Customer-principe dat echte banken al enkele jaren moeten hanteren.Dat wil zeggen dat cryptocurrency exchanges, plaatsen waar je virtuele munten kan kopen en verkopen, hun klanten in zekere mate moeten identificeren wanneer ze voor meer dan drieduizend dollar aan cryptomunten overschrijven in een transactie versturen, of voor meer dan tienduizend dollar op een dag versturen. Exchanges moeten die transacties ook bijhouden.Zulke transacties zijn vandaag al vrij traceerbaar, zelfs openbaar, omdat cryptomunten gebruikmaken van blockchain. Maar wie er achter een bepaalde transactie of een wallet (virtuele portefeuille) zit, is niet altijd gekend. Dat maakt cryptomunten deels traceerbaar, maar houdt sommige spelers nog steeds anoniem. Het huidige voorstel moet daar verandering in brengen.Het voorstel ligt nu op tafel en staat open voor commentaar. Maar uitbaters van cryptocurrency exchanges lijken niet al te enthousiast. Ze hameren er daarbij op dat er momenteel maar 15 dagen tijd is om te reageren, een periode die net tijdens de feestdagen valt.Ook de Electronic Frontier Foundation is kritisch en spreekt van surveillance door de overheid die de anonimiteit van cryptomunten onderuit haalt.De vraag blijft hoe waterdicht zulke regulering zal zijn. Het zou immers perfect kunnen dat gebruikers zichzelf identificeren met één wallet, maar tegelijk enkele anderen anoniem houden. Ook moet dergelijke wetgeving in meerdere landen aanwezig zijn om effect te hebben, anders kunnen handelaars in cryptomunten vlot hun werk doen in landen waar er geen of minder regulering is.Tegelijk zit er ook een vleugje ironie aan het geheel. Felle voorstanders van cryptomunten zeggen al jaren dat virtuele munten populairder worden en de klassieke geldsystemen zullen vervangen. Maar de populariteit van dergelijke munten is ook deels te danken aan het feit dat ze anoniem zijn. Als cryptomunten effectief een rol willen spelen in de maatschappij dan horen ze, net zoal bij echt geld, ook gereguleerd te worden om fraude en oplichting tegen te gaan. Maar dat betekent ook een einde aan de anonimiteit die virtuele munten net interessant maken voor sommige gebruikers.