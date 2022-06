Er zouden gesprekken lopen tussen een van de grote Amerikaanse defensiebedrijven en de Israëlische NSO Group om de controversiële Pegasus-spyware over te nemen. Maar dat kan niet zonder groen licht van beide overheden.

L3Harris is een van de grootste defensiespecialisten en levert onder meer militaire apparatuur. Volgens onder meer de Financial Times, Washington Post, The Guardian en Haaretz voert het bedrijf momenteel gesprekken met NSO, al zijn die nog pril en is de deal verre van rond.

Het gaat niet om de verkoop van NSO als bedrijf, maar specifiek over Pegasus, de code en de mensen die aan de spionagesoftware werken. Pegasus is een tool waarmee vrijwel elke smartphone kan worden gebruikt als afluistertoestel, waarbij de gebruiker ook alle inhoud van het toestel kan opvragen. Het wijdverspreid gebruik door sommige overheden, inclusief sommige onderdrukkende regimes, werd vorig jaar door een collectief van journalisten, waaronder Knack en Le Soir, onthuld.

Sinds die onthulling ligt NSO onder vuur, kreeg het minder klanten en moest het bedrijf zelfs gaan lenen om de lonen te betalen. Tegelijk kwam het bedrijf op de zwarte lijst van de VS, waardoor het geen apparatuur of diensten van Amerikaanse bedrijven mag kopen, tenzij expliciet goedgekeurd.

Politiek gevoelig

De verkoop van Pegasus is dus geen enorme verrassing. Dat een Amerikaanse partij met sterke banden met de Amerikaanse overheid kandidaat is, lijkt dan ook dubbel. De VS en Israël hebben al decennia goede diplomatieke relaties, maar aan de Financial Times laat het Witte Huis wel weten dat zo'n overname ernstige veiligheidsvragen oproept.

Als Pegasus wordt verkocht dan zou L3Harris vermoedelijk ook zekerheid willen dat het niet zelf persona non grata wordt in haar eigen land. Ook Israël heeft daar een zeg in, momenteel moet de overheid daar goedkeuring geven voor nieuwe klanten (in praktijk overheden of hun inlichtingendiensten) gezien Pegasus als wapen wordt aanzien. Beide overheden geven weinig commentaar, maar Israël zegt wel dat een verkoop enkel kan aan een land dat het zelf vertrouwt.

Historiek van afluistertechnologie

Dat de VS zich zo opstelt heeft wel een vleugje hypocrisie. Het is volgend jaar tien jaar geleden dat klokkenluider Edward Snowden aan het licht bracht dat de VS via de NSA jarenlang wereldwijd mensen bespioneerde via Amerikaanse technologiebedrijven.

Gaandeweg kwam ook aan het licht dat medewerkers van de NSA die spionagetools misbruikten voor persoonlijke zaken. De ex topman van de NSA die het programma overzag werd nooit ontslagen of gesanctioneerd en zetelt nu in de raad van bestuur van Amazon, de grootste cloudaanbieder ter wereld. Dat de Amerikaanse overheid nu briest over het gebruik van Pegasus is dan ook zeer dubbelzinnig want het organiseerde zelf zeer gelijkaardige spionagemethodes.

L3Harris is een van de grootste defensiespecialisten en levert onder meer militaire apparatuur. Volgens onder meer de Financial Times, Washington Post, The Guardian en Haaretz voert het bedrijf momenteel gesprekken met NSO, al zijn die nog pril en is de deal verre van rond.Het gaat niet om de verkoop van NSO als bedrijf, maar specifiek over Pegasus, de code en de mensen die aan de spionagesoftware werken. Pegasus is een tool waarmee vrijwel elke smartphone kan worden gebruikt als afluistertoestel, waarbij de gebruiker ook alle inhoud van het toestel kan opvragen. Het wijdverspreid gebruik door sommige overheden, inclusief sommige onderdrukkende regimes, werd vorig jaar door een collectief van journalisten, waaronder Knack en Le Soir, onthuld.Sinds die onthulling ligt NSO onder vuur, kreeg het minder klanten en moest het bedrijf zelfs gaan lenen om de lonen te betalen. Tegelijk kwam het bedrijf op de zwarte lijst van de VS, waardoor het geen apparatuur of diensten van Amerikaanse bedrijven mag kopen, tenzij expliciet goedgekeurd.De verkoop van Pegasus is dus geen enorme verrassing. Dat een Amerikaanse partij met sterke banden met de Amerikaanse overheid kandidaat is, lijkt dan ook dubbel. De VS en Israël hebben al decennia goede diplomatieke relaties, maar aan de Financial Times laat het Witte Huis wel weten dat zo'n overname ernstige veiligheidsvragen oproept.Als Pegasus wordt verkocht dan zou L3Harris vermoedelijk ook zekerheid willen dat het niet zelf persona non grata wordt in haar eigen land. Ook Israël heeft daar een zeg in, momenteel moet de overheid daar goedkeuring geven voor nieuwe klanten (in praktijk overheden of hun inlichtingendiensten) gezien Pegasus als wapen wordt aanzien. Beide overheden geven weinig commentaar, maar Israël zegt wel dat een verkoop enkel kan aan een land dat het zelf vertrouwt.Dat de VS zich zo opstelt heeft wel een vleugje hypocrisie. Het is volgend jaar tien jaar geleden dat klokkenluider Edward Snowden aan het licht bracht dat de VS via de NSA jarenlang wereldwijd mensen bespioneerde via Amerikaanse technologiebedrijven. Gaandeweg kwam ook aan het licht dat medewerkers van de NSA die spionagetools misbruikten voor persoonlijke zaken. De ex topman van de NSA die het programma overzag werd nooit ontslagen of gesanctioneerd en zetelt nu in de raad van bestuur van Amazon, de grootste cloudaanbieder ter wereld. Dat de Amerikaanse overheid nu briest over het gebruik van Pegasus is dan ook zeer dubbelzinnig want het organiseerde zelf zeer gelijkaardige spionagemethodes.