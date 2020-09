De Amerikaanse douanediensten nemen een lading van tweeduizend namaak Apple AirPods in beslag. Tenminste ze dachten dat het om AirPods ging.

"CBP agenten in JFK Airport namen recent tweeduizend nagemaakte Apple AirPods uit Hong Kong in beslag, met een waarde van 398.000 dollar mocht het om echte oortjes gaan."

THAT'S NOT AN 🍎 —



CBP officers at JFK Airport recently seized 2,000 counterfeit Apple AirPods from Hong Kong, valued at $398K had they been genuine.



Details via @CBPNewYorkCity: https://t.co/XMgjkfT56i pic.twitter.com/Ofn9REJ9ZB — CBP (@CBP) September 14, 2020

Met die tweet pronkte de Customs and Border Protection van de VS over een inbeslagname op de luchthaven. Het bericht werd ook verspreid in een persbericht. Maar op de foto staat duidelijk te lezen dat het om OnePlus Buds gaat, draadloze oortjes van smartphonemaker OnePlus.

CNet merkt op dat de werkelijke waarde maar 158.000 dollar is, omdat de oortjes een stuk goedkoper zijn dan AirPods. Ze lijken weliswaar fel op de oortjes van Apple, maar daarbij moeten we ook opmerken dat Apple niet de eerste of enige is met dergelijk design.

In haar persbericht wijst CBP op de gevaren van namaak en hoe belangrijk het is om namaakartikelen tegen te houden. Zowel de tweet als het persbericht staan nog steeds online. Ook al reageerde de Twitteraccount van OnePlus USA al met de vraag om de oortjes terug te geven.

"CBP agenten in JFK Airport namen recent tweeduizend nagemaakte Apple AirPods uit Hong Kong in beslag, met een waarde van 398.000 dollar mocht het om echte oortjes gaan."Met die tweet pronkte de Customs and Border Protection van de VS over een inbeslagname op de luchthaven. Het bericht werd ook verspreid in een persbericht. Maar op de foto staat duidelijk te lezen dat het om OnePlus Buds gaat, draadloze oortjes van smartphonemaker OnePlus.CNet merkt op dat de werkelijke waarde maar 158.000 dollar is, omdat de oortjes een stuk goedkoper zijn dan AirPods. Ze lijken weliswaar fel op de oortjes van Apple, maar daarbij moeten we ook opmerken dat Apple niet de eerste of enige is met dergelijk design.In haar persbericht wijst CBP op de gevaren van namaak en hoe belangrijk het is om namaakartikelen tegen te houden. Zowel de tweet als het persbericht staan nog steeds online. Ook al reageerde de Twitteraccount van OnePlus USA al met de vraag om de oortjes terug te geven.