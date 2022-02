Handelaars in de Verenigde Staten zullen voortaan een iPhone kunnen gebruiken als betaalterminal, zonder dat er extra uitrusting nodig is. Dat heeft technologiereus Apple dinsdag bekendgemaakt.

Tot dusver verstrekte Apple uitsluitend betaaldiensten aan kopers via de applicatie Apple Pay. Om een betaling met een iPhone te accepteren, moest een handelaar die uitrusten met een extensie, verkocht door andere bedrijven. De nieuwe dienst Tap to Pay maakt daar een eind aan.

Naast betalingen door Apple Pay zullen handelaars met een iPhone ook contactloze kaartbetalingen kunnen aanvaarden, meldt Apple. Het bedrijf gaat daarvoor samenwerken met creditcardbedrijven Mastercard, Visa, American Express en Discover.

Apple is niet het eerste bedrijf dat gebruikers een smartphone laat inzetten als betaalterminal, zonder bijkomende uitrusting. Het Zuid-Koreaanse Samsung lanceerde in oktober 2019 al een gelijkaardig aanbod.

