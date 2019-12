Summit Partners telt 90 miljoen dollar neer voor een minderheidsbelang in Odoo, het snelgroeiende softwarebedrijf van Fabien Pinckaers.

"De nieuwe investeerder Summit Partners voegt zich bij het management en de huidige aandeelhouders", kondigt Odoo aan in een persbericht. Voor de aandelen betaalt het investeringsfonds 90 miljoen dollar (een kleine 81 miljoen euro). De Waalse investeringsmaatschappij SRIW en de Europese durfkapitaalfondsen Sofinnova en XAnge blijven aandeelhouder.

Het instappen van Summit Partners betekent niet dat Odoo vers geld ophaalt. Het bedrijf heeft twee kapitaalrondes achter de rug: de eerste in 2010, toen het bedrijf werd omgegooid van een dienstverlenende onderneming naar een softwarebedrijf, en de tweede in 2014, toen Odoo geld nodig had om over te schakelen op een SaaS-model. Een derde kapitaalronde is niet aan de orde. "We hebben 10,4 miljoen euro opgehaald, en daar blijft het de komende jaren bij. Onze cashflow volstaat om onze groei te financieren", zei Pinckaers onlangs nog aan Trends. "Vandaag hebben we alles wat we nodig hebben, rentabiliteit, cashflow én de markt om op organische wijze te groeien."

In 2005, toen hij nog op kot zat aan de UCL, begon Pinckaers opensource-software aan te bieden aan kmo's. Hij focuste zich aanvankelijk op de ontwikkeling van ERP-programma's, maar richtte zich geleidelijk aan ook op CMS- en e-commerce-platformen. Vijf jaar geleden veranderde de naam OpenERP naar Odoo. Intussen is de software van Odoo met meer dan 4,5 miljoen internationale gebruikers naar eigen zeggen de meest geïnstalleerde bedrijfssoftware ter wereld.

Odoo telt momenteel zo'n 750 werknemers verspreid over België, Luxemburg, San Francisco, India, Hongkong en Dubai. Het bedrijf wil dat aantal volgend jaar verdubbelen, naar minstens 1500. Dit jaar opende Odoo daartoe nog een nieuw gebouw in het wetenschapspark van de UCL in Louvain-la-Neuve.