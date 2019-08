De Amerikaanse marine wil geen touchscreens meer gebruiken om marineschepen mee te besturen. De bemanning moet weer ouderwets knoppen en schuiven gebruiken. Dat besluit is genomen na een aanvaring waarbij tien doden vielen.

In augustus 2017 botste Marineschip USS John S. McCain botste in de buurt van Singapore tegen een olietanker. De pas geïnstalleerde touchscreens waren te complex en de bemanning op de brug was niet goed getraind, blijkt nu uit een onderzoeksrapport. Daardoor verloren ze de controle over het schip. Een bemanningslid wilde gas geven om de olietanker te omzeilen en de nadere botsing op het nippertje te voorkomen, maar gaf alleen aan één kant van het schip gas. Daardoor ging het schip de bocht om, precies in de baan van de tanker. Aan bakboordkant ontstond een groot gat in de romp van het marineschip. Sommige ruimtes aan boord liepen vol water.

Volgens schout-bij-nacht Bill Galinis was bij het ontwerpen van de brug te veel aan technologie en innovatie gedacht en te weinig aan de gebruikers. "Dat iets kan, betekent niet dat het moet", zei hij over de touchscreens.

De ombouw naar mechanische bedieningselementen gaat 18 tot 24 maanden duren, zegt onderzoeksbureau United States Naval Institute.