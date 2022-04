De Amerikaanse miljardair Elon Musk koopt het sociale medium Twitter, zo heeft het bedrijf maandagavond meegedeeld.

De raad van bestuur van Twitter nam het bod van Musk aan. Hij betaalt 54,20 dollar per aandeel zodat de deal ongeveer 44 miljard dollar waard is. Musk is reeds de topman van automerk Tesla en ruimtevaartbedrijf SpaceX. In afwachting van de aankondiging werd de handel in aandelen Twitter op de beurs van New York opgeschort.