Gina Raimondo, de Amerikaanse minister van Handel, vreest dat het wereldwijde tekort aan computerchips nog langer zal aanslepen dan gedacht. Ze meent dat het wel eens tot 2024 zou kunnen duren vooraleer er tekenen van verbetering te zien zijn.

Sinds de coronapandemie is de vraag naar computerchips explosief gestegen. De sluiting van fabrieken in China maakte het probleem nog nijpender. Intussen is beslist om nieuwe fabrieken te bouwen, elders in de wereld, maar het duurt jaren voor het effect daarvan zichtbaar is.

Nieuwe wetgeving

'Tijdens mijn rondreis heb ik in Zuid-Korea een dozijn topmanagers gesproken' aldus Raimondo, waarbij ze benadrukte dat die verschillende sectoren vertegenwoordigden. 'Ze waren het er allemaal over eens dat het wachten wordt tot eind 2023, zelfs begin 2024, voor de situatie zal verbeteren.'

Computerchips zijn onmisbaar geworden: ze zitten in tal van producten, van wagens over smartphones tot medische apparatuur. De Amerikaanse minister riep het Congres op om snel nieuwe wetgeving goed te keuren waardoor de productie van chips in de Verenigde Staten ondersteund kan worden.

