Amerikaanse operator verpakt 4G+ als 5G

Smartphones op het AT&T-netwerk krijgen sinds kort een update op hun toestel, die vervangt het 4G-logo door 5G, specifiek 5GE, wat staat voor 'Evolution'. Concreet krijgen gebruikers '5GE' op hun scherm te zien als ze op een LTE Advanced (4G+) netwerk zitten.

Die aanpassing is echter weinig meer dan een cosmetische marketingtruc om gebruikers te laten denken dat ze al over 5G beschikken. Geen enkele Amerikaanse operator heeft een actief commercieel 5G-netwerk, ook AT&T niet. Echte 5G vereist nieuwe chips, zendapparatuur en smartphones die 5G-signalen (mmWave technologie) kunnen ontvangen. Voor die technologie zal AT&T in de toekomst de benaming 5G+ gebruiken.

Op haar websites doet AT&T alsof er niets aan de hand is. Het kondigt in een recent persbericht aan dat er momenteel 17 toestellen zijn die 5G Evolution kunnen aanbieden en dat het dit jaar in '400 markten' de technologie zal aanbieden. Die technologie belooft pieksnelheden tot 400 Mbps, met een realistische gemiddelde snelheid van 40 Mbps.

Dat lijkt indrukwekkend, maar is hoofdzakelijk de snelheid van wat we nu kennen als LTE Advanced of 4G+, de meest recente en snelste variant van 4G die al sinds 2015 in België wordt uitgerold.

De logowissel wordt intussen flink bespot in Amerikaanse media. Ook concurrent T-Mobile kan een grapje niet laten. Op Twitter laat de operator weten dat het niet wist dat het zo gemakkelijk kon zijn, vergezeld van een video waar een 9G-sticker op een telefoon wordt gekleefd.