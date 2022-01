Het verzoek van de Amerikaanse luchtvaartsector om bepaald 5G spectrum niet te gebruiken botst op onbegrip bij AT&T en Verizon. Zij geloven niet dat er een veiligheidsprobleem is.

In de VS mag vanaf deze week de zogenaamde C-band voor 5G worden gebruikt. Op zich is dat weinig meer dan een specifiek stuk spectrum om de technologie mee te gebruiken. Maar zowel luchtvaartmaatschappijen als de Amerikaanse luchtvaartregulator als Airbus en Boeing vragen om dat spectrum voorlopig niet te gebruiken. Zij vrezen dat de frequenties impact hebben op de hoogtemeting.

Om die reden kregen de Amerikaanse operatoren afgelopen vrijdag de vraag van minister van Transport Pete Buttigieg en FAA-topman Steve Dickson om twee weken te wachten met de uitrol van de C-band. Maar zowel AT&T als Verizon willen dat niet. Wel zullen ze rond luchthavens gedurende zes maanden wachten met de uitrol van 5G.

In hun antwoord verwijzen beide bedrijven naar Frankrijk, waar de C-band wordt uitgerold met lichte aanpassingen. 'Als Amerikaanse maatschappijen dagelijks vluchten kunnen uitvoeren in Frankrijk, dan zouden ze onder dezelfde voorwaarden ook in de VS moeten kunnen vliegen.'

Al moeten we daarbij opmerken dat vliegtuigregulator FAA eerder al liet weten dat Frankrijk ander spectrum gebruikt dan de VS, en met minder energie. Daardoor ligt de radiofrequentie van de hoogtemeter (altimeter) verder van de C-band en is er dus minder kans op verstoring.

Eerder in december vroegen ook Airbus en Boeing om de C-band niet te gebruiken. In de VS gaat het om een blok van 3,7 GHz tot 3,98 GHz. Die heeft als voordeel een mooie combinatie te geven van dekking (lage frequenties gaan doorgaans over een groter gebied, of vlotter door muren) en snelheid (hoge frequenties geven hogere snelheden).

De luchtvaartsector hamert er steevast op dat ze niets tegen 5G hebben, maar wel in het belang van de veiligheid zeker willen zijn dat nieuwe delen van de technologie geen storingen veroorzaken die voor risico's tijdens een vlucht kunnen zorgen.

