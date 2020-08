De Amerikaanse politie vraagt steeds vaker gegevens op van slimme speakers in onderzoek naar misdrijven. Dat meldt Wired.

Met die gegevens kan worden gecheckt wat een verdachte op het moment van het misdrijf aan het doen was. Zo kan een speaker geluidsfragmenten hebben opgenomen tijdens een moord, maar kan ook het alibi van iemand die zegt alleen thuis te zijn geweest worden gecheckt. Als hij dan bijvoorbeeld een pizza heeft besteld via het apparaat, moet dat terug te vinden zijn in de logboeken van het apparaat.

Amazon, dat de slimme Echo-luidsprekers maakt, meldde onlangs dat het in de eerste helft van dit jaar 72 procent meer inzageverzoeken van de politie kreeg dan in 2016, het eerste jaar waarover cijfers bekend zijn. Ook bij Google Nest kwam er tot en met 2018 een stijgend aantal verzoeken binnen. Sinds 2019 publiceert het internetbedrijf geen aparte statistieken meer over zijn slimme apparaten.

De politie bekijkt data van smart home-systemen nu even routinematig als de gegevens van de smartphone van een verdachte, zegt Douglas Orr, rechtsonderzoeker aan de Universiteit van North Georgia tegen Wired. "Data van smartphones leidt agenten vaak naar andere apparaten, die ze dan ook gaan onderzoeken."

