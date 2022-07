De Amerikaanse regulator FTC heeft een antitrustzaak aangespannen tegen Meta in een poging om het moederbedrijf van Facebook ervan te weerhouden om Within te kopen.

De in oktober door Meta aangekondigde overname van Within - de maker van de virtual reality app Supernatural - komt op losse schroeven te staan nu de Federal Trade Commission (FTC) een antitrustzaak aanspant. Volgens de aanklacht van de Amerikaanse regulator zou een overname 'de mededinging aanzienlijk beperken of ertoe leiden dat er een monopolie ontstaat op de markt voor speciale VR-fitnessapps en de bredere relevante markt voor VR-fitnessapps.'

FTC ziet onder meer overlap met eerdere overnames van Meta zoals Beat Games: overgenomen in 2019. Als Meta ook Within zou overnemen, ziet FTC een ernstig competitieprobleem. Meta heeft nog wel wat andere VR-gerelateerde overnames gedaan de afgelopen twee jaar zoals Sanzaru Games, Ready at Dawn, Twisted Pixel, Downpour Interactive en BigBox VR. De overname van Within lijkt voor FTC dus de spreekwoordelijke druppel.

Metaverse

De regulator ziet een probleem dat breder reikt dan VR-fitnessapps. In de officiële aanklacht lezen we zwart op wit dat als deze overname zou doorgaan Meta would be one step closer to its ultimate goal of owning the entire metaverse. De FTC verwijst in dat document onder meer ook naar de redcente rebranding van Facebook naar Meta en ziet daar het bewijs in 'dat het bedrijf zijn zinnen gezet heeft op het bouwen en uiteindelijk ook controleren van een VR-metaverse'. De rechtszaak is de eerste antitrustactie van de FTC die is aangespannen onder leiding van voorzitter Lina Khan, die zich eerder al duidelijk uitgesproken heeft tegen consolidatie van grote techbedrijven.

In een reactie argumenteert Meta dat de zaak van de FTC 'gebaseerd is op ideologie en speculatie, niet op bewijs.' Het bedrijf betwist dat de Within-overname concurrentieverstorend zou werken. Het blokkeren van de overname zou 'een huiveringwekkende boodschap sturen naar iedereen die wil innoveren in VR', klinkt het daar.

