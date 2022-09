De Amerikaanse bedrijfsregulator FTC gaat de overname van iRobot, fabrikant van robotstofzuigers, door Amazon onder de loep houden. De waakhond onderzoekt onder meer de impact op de concurrentie. Ook kijkt de Federal Trade Commission of Amazon met de acquisitie zijn marktaandeel op illegale wijze vergroot.

Amazon maakte begin augustus bekend iRobot over te nemen voor 1,7 miljard dollar, wat tegenwoordig exact gelijk is aan 1,7 miljard euro. iRobot bouwt slimme robotstofzuigers en dweilapparaten. Het bedrijf was er vroeg bij en werd al in 2002 bekend met de Roomba. Inmiddels verkocht iRobot wereldwijd ruim dertig miljoen toestellen. Die worden de laatste jaren aangestuurd door een eigen besturingssysteem met kunstmatige intelligentie.

Ook Amazon is een speler op de markt van robots. De Amerikaanse techreus maakt onder meer Automated Guided Vehicles (AGV's). Dat zijn robots die in logistieke centra op geautomatiseerde wijze pakketjes sorteren. Daarnaast doet Amazon veel onderzoek naar pakjesbezorging via drones.

In samenwerking met Dutch IT-channel.

