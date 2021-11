De Amerikaanse overheid heeft een wetgeving aangenomen die bedrijven die een vermeend gevaar voor de nationale veiligheid opleveren, verhindert om nieuwe licenties voor telecomapparatuur te verkrijgen. Aanvragen van dergelijke ondernemingen mogen niet meer worden behandeld door de Federal Communications Commission (FCC).

De maatregel betekent in de praktijk dat apparatuur van ondernemingen als Huawei en ZTE niet langer gebruikt kan worden in Amerikaanse telecomnetwerken.

Samen met drie andere Chinese bedrijven - Hytera Communications, Hangzhou Hikvision Digital Technology en Zhejiang Dahua Technology - zijn Huawei en ZTE in maart door de FCC aangemerkt als een bedreiging voor de Amerikaanse nationale veiligheid. Tot nu toe mocht de FCC echter wel aanvragen van deze partijen voor licenties voor het gebruik van hun apparatuur in de netwerken goedkeuren. Dit is nu niet langer toegestaan.

Vorige maand bepaalde de FCC al dat een Amerikaanse dochteronderneming van China Telecom niet langer in de Verenigde Staten actief mag zijn. Ook dit besluit houdt verband met vermeende risico's voor de nationale veiligheid van het land.

