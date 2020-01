Zes Amerikaanse senatoren willen 1,25 miljard dollar vrijmaken om te investeren in alternatieven voor Huawei en ZTE. Maar het plan lijkt niet echt realistisch.

De zes politici, zowel uit democratisch als republikeins kamp, stellen voor om geld van spectrumveilingen te verzamelen en zo gedurende tien jaar te investeren in nieuwe 5G-technologie, gebaseerd op open standaarden. Enerzijds gaat het om een innovatiefonds van 750 miljoen dollar en een telecom securityfonds van 500 miljoen dollar.

"Het zou desastreus zijn als Huawei, een bedrijf dat ten dienste staat van de Chinese overheid, het leger en de inlichtingendiensten, de 5G-markt zonder controle mag overnemen." zegt Richard Burr, republikeins senator voor Noord Carolina.

Het plan klinkt ambitieus, maar de senatoren lijken een aantal zaken te vergeten. Zo is het niet evident om vanaf nul een telecomleverancier op te bouwen die op wereldschaal 4G, 5G of in de verre toekomst 6G, te ontwikkelen en uit te rollen. De telecommarkt kende de afgelopen tien jaar flink wat consolidaties, zoals Alcatel-Lucent dat werd overgenomen door Nokia. Zelfs grote namen als Samsung, dat ook eigen netwerkapparatuur heeft, is vandaag geen speler die op infrastructuurvlak kan wedijveren met Huawei, ZTE, Nokia en Ericsson.

Die laatste twee zijn bovendien Europees en hebben evenzeer 5G-technologie. Tegelijk lijken grote amerikaanse technologie- en telecombedrijven zich niet te wagen aan die markt. Mogelijk kan daar door Amerikaanse overheidssteun wel verandering in komen.

Tegelijk is 1,25 miljard dollar gespreid over tien jaar bijzonder weinig als je weet dat de grote netwerkleveranciers daar een veelvoud aan investeren, alleen al in 5G. En hoewel 5G nog een tijdje als technologie zal evolueren, is er al jaren aan gewerkt en is de basis vandaag klaar. Vanaf nul beginnen zal vooral betekenen dat zo'n alternatieve speler technologie moet inkopen van de andere vier groten.

