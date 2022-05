Dell, Netflix en Apple worden in Rusland aangeklaagd nu ze in het land geen diensten meer leveren. In het geval van Dell werd er betaald voor zaken die nooit geleverd werden.

Een rechtbank in Moskou heeft beslag gelegd op 778.526.223 roebel, bijna elf miljoen euro, van Dell Technologies. Het doet dat na de weigering van Dell om diensten te leveren aan een Russische IT-integrator voor VMware, waarvan Dell de verdeler is/was in het land. Maar voor die diensten werd wel al betaald.

De inbeslagname wordt gemeld door verschillende Russische kranten. BleepingComputer vroeg ook Dell om een reactie maar daar geeft men geen commentaar op lopende juridische zaken.

De zaak is niet de enige in Rusland. Eerder kwam er ook een groepsrechtszaak tegen Apple. Een advocatenkantoor eist 90 miljoen roebel (1,23 miljoen euro) nu Apple in het land gestopt is met Apple Pay. De redenering is hier dat een gekochte iPhone veel minder waard is door Apple's terugtrekking omdat beloofde functies nu niet meer beschikbaar zijn.

Ook tegen Netflix loopt een gelijkaardige zaak, van hetzelfde kantoor. Hier eist men een compensatie van 60 miljoen roebel (820.000 euro).

