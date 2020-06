Toplui van Amerikaanse technologiebedrijven verzetten zich tegen de strengere migratiepolitiek van de Amerikaanse president Donald Trump. Onder meer Google-topman Sundar Pichai en Tesla-baas Elon Musk lieten van zich horen.

Trump heeft maandag beslist om de opschorting van bepaalde werkvisa te verlengen tot het einde van het jaar. Ook de beperkingen op aankomsten in de Verenigde Staten met een zogenaamde 'green card', een verblijfsvergunning, krijgen een verlengstuk.

'Gaat te ver'

Op Twitter zei Google-topman Sundar Pichai, zelf geboren in India, dat immigratie 'een enorme bijdrage heeft geleverd aan het economische succes van de Verenigde Staten'. Susan Wojcicki, CEO van YouTube en dochter van een Poolse immigrant, zei dat migratie een 'centrale plaats in de geschiedenis van het land' heeft.

Ook Elon Musk, topman van autobouwer Tesla en ruimtevaartbedrijf SpaceX, liet weten niet akkoord te gaan met de presidentiële beslissing. 'Het visasysteem herzien heeft zin, maar dit gaat te ver', schreef hij. Brad Smith, voorzitter van Microsoft, schreef dan weer op Twitter dan het nu 'niet het moment is om het land af te snijden van internationale talenten of om onzekerheid of angst te creëren'.

