Amerikaanse verzekeraar wil iedereen aan de fitness tracker

De verzekeraar John Hancock, een van de oudste en grootste Noord-Amerikaanse levensverzekeraars, gaat geen traditionele levensverzekeringen meer afsluiten. In plaats daarvan komen er alleen nog 'interactieve' levensverzekeringen, waarbij klanten korting krijgen als ze via fitness trackers bewijzen dat ze gezond leven.

Het concept van interactieve levensverzekeringen werd min of meer uitgevonden door Vitality Group, een partner van John Hancock, en de polissen werden al uitgerold in Zuid-Afrika, Groot-Brittannië en de VS. Houders van zo'n polis kunnen kortingen krijgen als ze de fitnessdoelen van hun wearables (smart watches, fitness trackers, smartphones) halen. Daarnaast kunnen ze ook kortingsbonnen voor winkels winnen als ze hun rondje fietsen of hun gezonde dieet in de app van de verzekeraar ingeven.

'Hoe langer mensen leven, hoe meer geld wij verdienen'

De eerste van die interactieve polissen werd in 2015 uitgerold, maar nu besluit John Hancock, om het systeem voor al zijn polissen te gebruiken. In theorie is dat een goede zaak. Mensen worden vooralsnog niet verplicht hun data af te geven. Bovendien zou het hen, als ze het wel doen, moeten motiveren om gezond te leven. Voor de verzekeraar is het dan ook beter als hun klanten gezonder, of minstens langer, leven: zo kan de verzekeraar langer premies incasseren voordat hij die overlijdensverzekering moeten uitbetalen aan de partner of kinderen van de klant.

In de woorden van Brooks Tingle, baas van John Hancock in een interview met de New York Times: "Hoe langer mensen leven, hoe meer geld wij verdienen. Als we ervoor kunnen zorgen dat onze klanten collectief een beetje langer leven, is dat best voordelig voor ons als bedrijf."

Vermits de polis nog maar een drietal jaar bestaat, weet Tingle nog niet of zijn bedrijf ook echt veel geld aan dit systeem zal verdienen, maar hij lijkt er alvast vertrouwen in te hebben. Volgens het bedrijf suggereert de data die het over de houders van een Vitality polis heeft verzameld, dat ze 13 tot 21 jaar langer leven dan de rest van de verzekerde bevolking.

Privacy

Nog los van de vraag of dit allemaal niet bijzonder dystopisch klinkt, roept de nieuwe polis vooral privacy-vragen op. Activisten hebben al opgemerkt dat verzekeraars in de toekomst de data zouden kunnen gebruiken om alleen de meest winstgevende klanten te kiezen, en de premies op te trekken voor bijvoorbeeld mensen die niet braafjes elke week gaan joggen. Volgens de (Amerikaanse) verzekeringssector is dat niet aan de orde en zijn ze wettelijk verplicht om premieverhogingen te verdedigen.

Daarnaast is er ook de vraag hoe goed verzekeringsmaatschappijen al die gegevens zullen beveiligen. Het constant doorsturen van app data zorgt voor een extra beveiligingsrisico, dat zowel aan de kant van de gebruiker als die van de verzekeraar moet worden beheerd. Daar komt ook bij dat, als de 'incentives' goed genoeg zijn, mensen absoluut gaan valsspelen. Zelfs een simpele wandelgame als Pokemon Go heeft al bewezen dat mensen bereid zijn om hun smartphone een dag aan de hond te binden zodat diens gespeel en geren enkele eitjes kan uitbroeden terwijl zij iets anders doen. Het is dus niet vergezocht om te vermoeden dat klanten van dit soort polis hun Fitbit zullen meegeven aan vrienden of familieleden wanneer die naar de fitness gaan. Dat zou alvast één manier zijn om die premie naar beneden te halen.