De Amerikaanse chipfabrikant Wolfspeed zou van plan zijn om een grote fabriek voor de productie van siliciumcarbide-halfgeleiders te bouwen in Saarland, in het westen van Duitsland. Dat berichten verschillende Duitse media waaronder Handelsblatt.

Het gaat om een grote investering, van meer dan 2 miljard euro, goed voor een duizendtal banen. De fabriek zou op de vroegere steenkoolcentrale in Ensdorf komen. Het Duitse ZF zou een minderheidsbelang nemen in de fabriek, aldus Handelsblatt. Geen van de betrokken partijen, Wolfspeed en ZF noch de regionale overheid van Saarland, wilde commentaar kwijt over de investering.

De productie van chips voor de auto-industrie zou ten vroegste binnen vier jaar starten. Eerder kondigde het Amerikaanse Intel al aan dat het twee chipfabrieken wil bouwen in de buurt van Maagdenburg, in het oosten van Duitsland. Het gaat om een investering van minstens 17 miljard euro. De Europese Unie heeft een doelstelling om in 2030 een vijfde van alle chips in de wereld te produceren, om zo minder afhankelijk te zijn van Aziatische leveranciers.

