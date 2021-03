Amerikanen hebben voortaan de mogelijkheid om bij autofabrikant Tesla af te rekenen met bitcoins. Dat heeft topman Elon Musk via Twitter bekendgemaakt.

Klanten buiten de Verenigde Staten moeten nog even wachten voordat ze elektrische auto's van het merk kunnen kopen met de cryptomunt. Tesla maakte eerder dit jaar al het voornemen bekend om de bitcoin te accepteren als betaalmiddel. Het auto- en technologiebedrijf investeerde zelf 1,5 miljard dollar in de digitale munt.

Cryptomunt als betaalmiddel

Op Twitter meldt Musk nu dat de bitcoins die het bedrijf ontvangt, worden aangehouden als bitcoins. Tesla is dus niet van plan ze in te wisselen voor traditionele valuta's.

De bitcoin is, met horten en stoten, het afgelopen jaar hard in waarde gestegen. Op dit moment is de munt ruim acht keer zoveel waard als een jaar geleden, blijkt uit cijfers van de site CoinMarketCap.com. Daarbij speelt de bredere acceptatie van cryptomunten een rol. Zo investeren steeds meer professionele beleggers in de bitcoin.

