De Luikse groep Nethys heeft een ingebrekestelling ontvangen van het Amerikaanse investeringsfonds Providence over de verkoop van telecomoperator Voo. Dat meldt Le Vif.

De koper lijkt ongerust te worden omdat het filiaal van de intercommunale Enodia (ex-Publifin) draalt met hem toegang te geven tot de 'data room' met de juridische, fiscale, boekhoudkundige en economische documenten. Die heeft de koper nodig om een boekenonderzoek (due diligence) te doen, en zo zicht te krijgen op de reële situatie bij Voo en de waarde van de activa.

De definitieve vastlegging van de aankoopprijs hangt hiervan af. Een eerste schrijven hiervoor van OTP Luxco, een Luxemburgse onderneming die Providence vertegenwoordigt, is onbeantwoord gebleven. Het bedrijf heeft daarom vrijdag een ingebrekestelling gestuurd, met de vraag om ten laatste op vrijdag 18 oktober toegang te krijgen tot de gegevens.

In zijn schrijven eist OTP Luxco ook een kopie van de beslissing van de Waalse regering om het besluit van de raad van bestuur van Nethys van 22 mei 2019 te annuleren. OTP Luxco wil ook weten of Nethys "van plan is om in beroep te gaan tegen die beslissing bij de Raad van State". OTP Luxco blijft ter beschikking "om over de eventuele te volgen strategie te overleggen", zo preciseert het bedrijf.