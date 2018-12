Amnesty: 'Elke 30 seconden wordt een vrouw uitgescholden op Twitter'

Twitter belooft al een tijdje dat het de giftiger onderdelen van zijn sociale platform gaat schrobben, maar daar is nog niet veel van in huis gekomen, zo blijkt uit een nieuw rapport dat Amnesty International uitbrengt. Het is een vervolg op een eerste 'Toxic Twitter' rapport, uit maart. Daarin tekende Amnesty op dat de Twitter een ontstellend groot aantal gevallen hostte van online misbruik tegen vrouwen, en dat dat een effect had op hun participatie aan het netwerk.

Voor zijn vervolgrapport onderzocht de organisatie samen met een groep vrijwilligers (subtiel genaamd Troll Patrol) 288.000 tweets die naar 778 journalisten en politici in het Verenigd Koninkrijk en de VS werden gestuurd. Machine learningbedrijfje Element AI extrapoleerde die resultaten vervolgens om een beeld te geven van de algemene ervaringen voor Twitter. Conclusie die niemand verrast: Twitter is nog altijd geen fijne plek voor vrouwen. En al helemaal niet als die vrouwen een donkerder huidskleur hebben.

Het rapport omschrijft 7,1 procent van de tweets die naar vrouwen werden gestuurd als 'problematisch' of 'misbruik'. Daarbij definieert het 'misbruik' als tweets die ingaan tegen Twitters eigen regels rond bedreigingen of het promoveren van geweld. 'Problematische' tweets bevatten dan weer vijandige of beledigende spraak die niet binnen de pure regels vallen. Gemiddeld wordt er zo elke dertig seconden een grove tweet naar een vrouw gestuurd.

Voor niet-blanke vrouwen is de situatie nog erger. Zij hebben 34 procent meer kans om ongevraagde rotzooi gestuurd te krijgen via het platform. Zwarte vrouwen hebben zelfs 84 procent meer kans om in scheldtweets genoemd te worden. Het rapport meldt dat politieke achtergrond hier geen verschil maakt: zowel linkse als rechtse vrouwen werden even vaak beledigd. De onderzochte politici kwamen vanuit het hele politieke spectrum, de journalisten werkten voor verschillende publicaties, waaronder The Daily Mail, The New York Times, Guardian, The Sun, gal-dem, Pink News en Breitbart.

"Het falen van Twitter om op een effectieve manier geweld en misbruik op het platform tegen te houden heeft een remmend effect op de vrijheid van meningsuiting online en het ondermijnt de mobilisatie van vrouwen voor gelijkheid en rechtvaardigheid, vooral bij vrouwen die al te maken krijgen met discrimatie", zegt Amnesty International in een mededeling.

Twitter zegt ondertussen al een tijdje dat het zijn best doet om beter te worden. Begin december publiceerde het zijn eigen Transparency Report waaruit moet blijken dat tussen januari en juni van 2018 zes miljoen accounts gerapporteerd werden voor het overtreden van de regels. Volgens Amnesty is dat echter niet transparant genoeg. Het rapport, zo zegt de organisatie, lijst niet de nodige gegevens op om een goed overzicht te krijgen op de omvang online misbruik, zodat ook de impact van tegenmaatregelen niet kan worden gecontroleerd.